Археологи впервые определят границы города-крепости Козлов XVII века под Тамбовом

ТАМБОВ, 12 июня. /ТАСС/. Археологические исследования по определению точных границ города-крепости Козлов (ныне Мичуринск), с которого началось возведение Белгородской засечной черты, впервые проведут в Тамбовской области в этом году. Об этом ТАСС сообщил археолог, кандидат исторических наук Александр Голотвин.

Белгородская засечная черта являлась оборонительной линией, созданной Российским государством в XVII веке для защиты южных рубежей. Оборонительная линия протяженностью более 800 км включала систему городов-крепостей, валов, рвов, острогов, надолбов, засек. Комплекс сооружений XVII века проходил через современные Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области России. Крепость Козлов, заложенная в октябре 1635 года в пойме реки Лесной Воронеж, стала первым оборонительным укреплением на юге Руси, с которого и началось возведение Белгородской засечной черты.

"В этом году мы впервые приступим к разведочным работам по определению границ города-крепости Козлов в Мичуринске. До сих пор четкие границы крепости не были определены, известны были лишь примерные. Эти работы будут осуществляться за счет средств гранта, который мы получили, в рамках поручения президента по изучению памятника Белгородской защитной черты", - сообщил собеседник агентства.

По словам Голотвина, археологические исследования пройдут практически в самом центре современного Мичуринска, поэтому работы будут вестись локально, с помощью закладки шурфов. "Мы будем ориентироваться на письменные источники, которые, к счастью, сохранились, также будем принимать во внимание, к примеру, планировку улиц, ведь город развивался от крепости", - сообщил археолог. Он уточнил, что определение границ острога необходимо для того, чтобы в последующем установить охранные зоны на этой территории.

В апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшейся встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области поручил представить предложения по изучению объектов Белгородской засечной черты XVII века и организации туристического маршрута по ним.