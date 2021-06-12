Чемпионат России по воздухоплаванию открылся в Псковской области

ПСКОВ, 12 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по воздухоплаванию открылся в День России в городе Великие Луки Псковской области. Участие в соревнованиях принимают 22 аэронавта из разных регионов страны, в том числе из Татарстана, Пермского края, а также из Республики Армения, сообщила в субботу пресс-служба администрации Псковской области.

"В Великих Луках открылся 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Чемпионат проходит в рамках 25-й международной встречи аэронавтов в городе на Ловати. Участниками соревнований стали 22 аэронавта из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Мари Эл, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Калужской, Псковской, Рязанской, Воронежской областей, а также Республики Армения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту аэронавтам будут вручены 13-й Кубок Дружбы, 16-й Кубок Великих Лук, 14-й Кубок Княгини Ольги.

"В рамках фестиваля воздухоплавания ранее состоялся полет "кей-граб". После церемонии открытия соревнований состоялся общий старт аэростатов. Церемония закрытия соревнований состоится 17 июня. В этот же день состоится одно из самых зрелищных мероприятий - ночное свечение аэростатов", - говорится в сообщении.