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В поселке в Курганской области произошел пожар

Пожарные локализовали возгорание

ТАСС, 15 июня. Восемь нежилых домов загорелись в поселке Юрахлы Варгашинского района Курганской области, сообщили ТАСС в Едином дежурно-диспетчерском центре района.

Пожарные локализовали возгорание.

"На пожаре объявлена общая локализация, угрозы соседним жилым домам в настоящее время нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Общая площадь возгорания составила 340 кв. м и 1 км по фронту сухой травы.

К месту пожара направлен пожарный поезд. В работах по тушению принимают участие 95 человек и 27 единиц техники. Тушение осложняется жаркой, сухой и ветреной погодой, установившейся в регионе. Погибших и пострадавших нет.

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