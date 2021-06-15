Экспедиции по поиску погибших в годы войны летчиков пройдут под Тамбовом в 2021 году

ТАМБОВ, 15 июня. /ТАСС/. Разведывательно-поисковые экспедиции по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны летчиков пройдут в 2021 году в Тамбовском, Моршанском и Мичуринском районах за счет средств президентского гранта. Об этом ТАСС во вторник сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Елена Валатина.

"Наш проект "Память в руках молодых" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, в рамках которого мы получили почти 3 млн рублей. За счет этих средств в этом году у нас планируется проведение сразу нескольких экспедиций. И одно из важных направлений проекта, которому мы уделяем особое внимание, - это поиск летчиков, погибших в годы войны на территории Тамбовской области, останки которых до сих пор не найдены, либо неверно указаны места их захоронений", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уже в начале июля подобная разведывательно-поисковая экспедиция пройдет в Моршанском районе, где в годы войны располагались аэродромы, в том числе дислоцировался истребительный авиационный полк.

"Согласно архивным сведениям, в 1942 году там погибло несколько летчиков, при этом не все захоронения до сих пор установлены. К примеру, к нам обратился внук майора Панчева, погибшего в тот период в районе села Ракша Моршанского района. Мы нашли документы, свидетельствующие об авиакатастрофе, общались с местными жителями, которые знают, где падал самолет, и теперь мы хотим это место обследовать", - рассказала Валатина.

Также экспедиции пройдут в Тулиновке Тамбовского района и в деревне Сестренка Мичуринского района, в обоих случаях места крушения самолетов примерно известны. При этом в последнем случае, по словам Валатиной, самолет с летчиком мог утонуть в болоте. Однако местная администрация, с которой у поисковиков подписано соглашение, готова оказать содействие в его подъеме.

Помимо этого, сводные отряды из Тамбовской области в этом году примут участие во всероссийских поисковых экспедиция. Среди них масштабная "Вахта памяти" в Калужской области, на которую съедутся около 600 поисковиков из 30 регионов страны, экспедиция в каменоломне Аджимушкая в Керчи, где в годы войны дислоцировался подземный гарнизон, и ряд других. Всего в проект за счет средств гранта будут вовлечены члены 25 поисковых отрядов Тамбовской области.

Сборы поисковиков

Сегодня же на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в поселке Георгиевский под Тамбовом прошли тренировочные сборы для поисковиков из Липецкой, Брянской и Тамбовской областей, в которых приняли участие более 50 волонтеров. Образовательная программа включала в себя как лекции по военной археологии, особенностях фотофиксации при эксгумации погибших солдат, так и практические занятия по оказанию первой помощи в полевых условиях.

"Отдельный блок лекций был посвящен основным явлениям полевой фортификации, поскольку наши ребята работают не только в лесах, но и выезжают в Краснодарский край, Крым, а там - степи, поля. И специалисты Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований как раз рассказывали, как выявить в подобных условиях бывшие окопы или единичные ячейки, где могут находиться незахороненные или прихороненные солдаты", - пояснила Валатина.