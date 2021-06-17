В Калининграде из-за коронавируса отложили торжества в честь 75-летия области и дня города

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Администрация Калининграда приняла решение о переносе на осень массовых мероприятий, намеченных на 2-4 июля к 75-летию образования Калининградской области и дня города Калининграда. Решение принято в связи с запретом на массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом, сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс-службы городской администрации Инна Вербицкая.

"На 2-4 июля планировался совмещенный праздник. К мероприятиям готовились вместе и область, и город. Планировалось развернуть в городе пешеходную зону, выступления артистов на большой сцене, гала-концерт. В связи с ситуацией с коронавирусом, отменой всех массовых мероприятий решено перенести торжества на осень, ориентировочно на сентябрь", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что центральные события юбилейного года региона пройдут 3 и 4 июля. На острове Октябрьский 3 июля планировался большой спортивный праздник с концертной программой. 4 июля в центральной части Калининграда от городского парка отдыха до площади Победы, должны были развернуть несколько концертных площадок. На главной сцене, напротив здания мэрии Калининграда, ожидалось выступление артистов Большого театра России.

Областные власти в среду 16 июня объявили об ужесточении ограничительных мер в связи с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора, обратившего внимание на рост заболеваемости среди жителей после заражения новым коронавирусом. В частности, введен запрет на массовые мероприятия с участием неопределенного числа людей. Это касается городских и сельских праздников, стритфудов или ярмарок. Решено отказаться от организации фан-зоны чемпионата Европы по футболу на стадионе Калининград. Предприятиям общественного питания до 30 июня запрещена работа с 0.00 до 6.00 часов ежедневно с 17 по 30 июня, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. В ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, количество посадочных мест предписано сократить на 50%.