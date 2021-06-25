Восемь городских свалок и три опасных объекта ликвидируют в Арктике к 2024 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Восемь городских свалок и три опасных объекта накопленного вреда в Арктической зоне РФ ликвидируют в рамках нацпроекта "Экология" до 2024 года. Свалки будут ликвидированы в Мурманске, Архангельске, Беломорске и Анадыре, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов в пятницу.

"По нашему национальному проекту "Экология" счет федерального бюджета мы уберем 8 несанкционированных городских свалок и 3 наиболее опасных объекта, которые копились десятилетия", - сообщил он на пленарном заседании международного форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

По словам Козлова, в частности, речь идет о рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики в Мурманской области и ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики в Якутии.

Также будут ликвидированы свалки в Мурманске, Архангельске, Беломорске и Анадыре.

Международный форум "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира" проходит в Москве 25-26 июня. В рамках события рассматривают вопросы устойчивого развития региона, адаптации к климатическим изменениям, сохранения флоры и фауны, а также развития особо охраняемых природоохранных территорий.

Председательство РФ в Арктическом совете

В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перешло от Исландии к России.

В рамках председательства в 2021-2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами - участницами межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера; охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата; социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Всего в программе до конца 2023 года запланировано 11 крупных международных мероприятий, посвященных вопросам изменения климата и экологии Арктики.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.