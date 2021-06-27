В Чебоксарах прошел фестиваль молодежной культуры

ТАСС, 27 июня. Фестиваль молодежной культуры "ЧебФест-2021" прошел в воскресенье в парке "Амазония" в Чебоксарах. Молодежные исполнители соревновались в исполнении рэпа и битбокса, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"На фестивале "ЧебФест-2021" состоялся рэп-батл между известными чебоксарскими рэперами. <…> Они соревновались в исполнении рэпа и битбокса", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль был разделен на две секции. В первой выступали певцы и танцоры различных жанров. Во второй секции проходил рэп-батл, после которого состоялся концерт исполнителей жанров хип-хоп и рэп.

На главной сцене парка "Амазония" выступили танцевальные коллективы разных возрастных категорий. На протяжении всего фестиваля также действовала секция "Граффити", где молодые люди и девушки могли самовыражаться. Для желающих попробовать себя в этом направлении прошел мастер-класс. Работали также интерактивные площадки субкультур, объединений, проходили мастер-классы и показательные выступления.

Организаторами фестиваля выступило Чувашское региональное отделение организации "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР). На каждой из площадок действовали ограничения по числу участников - не более 50 человек одновременно. Как уточнил ТАСС руководитель МГЕР по Чувашии Андрей Шакулов, к участникам предъявлялись требования по ношению средств индивидуальной защиты, дезинфекции рук и соблюдению социальной дистанции. "Участники даже подготовили один танец в масках. По замыслу, один из танцоров во время номера снял маску и чихнул, после чего все остальные артисты разбежались со сцены", - рассказал собеседник агентства.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 27 070 случаев коронавируса. Выздоровел 24 741 человек, умерли 1 525 пациентов с подтвержденной инфекцией.