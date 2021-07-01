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"Это нормально, когда люди помогают".
"Это нормально, когда люди помогают".
"Это нормально, когда люди помогают".
"Это нормально, когда люди помогают".
"Это нормально, когда люди помогают".

"Это нормально, когда люди помогают". Как жители Приамурья справляются с наводнением

© Екатерина Киселева/ТАСС
Жители региона почти каждый год страдают от наводнений: причина тому — реки Амур, Зея и Селемджа. 2021 год не стал исключением: Амур в районе Благовещенска поднялся выше отметки катастрофического наводнения 2013 года и подтопил пригородные села. О том, как регион справляется с паводком, — в материале ТАСС

"Раскинулось море широко"

Видео с гармонистом, который, сидя в резиновой лодке посреди ушедшего под воду огорода, поет "Раскинулось море широко", мгновенно разлетелось по амурским мессенджерам и социальным сетям. Оказалось, что так 79-летний житель села Верхнеблаговещенское Юрий Анин решил приободрить соседей да и, признается, себя самого. 

Песни пел разные, а зрители, высунувшись из окон своих домов, подпевали. "Что унывать-то, елки-палки? Топит-то не в первый раз!" — смеется он.

Подворье Юрия Васильевича находится в нескольких сотнях метров от Амура. Говорит, что топило не раз, но прежде не было такого, чтобы грядки скрывались под полутораметровой толщей воды, да чтобы она еще и в дом просачивалась.

"Раньше подтопления для нас были не такими катастрофическими. В паводок 1984 года, который считается одним из самых разрушительных в истории Благовещенска, огород ушел под воду максимум на 30 см. А сейчас такие потери: посадки и дрова утонули, часть курочек перенес в гараж, но им там так плохо — плачут, баню хотел достроить, так она в воде. Как тут не отвлекаться и не поднимать себе и соседям настроение?" — говорит Юрий Васильевич.

В его селе, по данным МЧС, подтопило 220 приусадебных участков, вода вошла почти в 60 домов. Некоторых пострадавших эвакуировали: кого-то — к родным, кого-то — в пункты временного размещения. Остальные, как и Юрий Анин со своей супругой, остались в ушедшем под воду селе, надеясь, что Амур скоро отступит.

Схожая ситуация сложилась еще в десяти муниципалитетах Приамурья.

Сельский "ковчег"

В пригородном селе Игнатьево, где живут больше тысячи человек, большой воды не видели давно. Его жители вспоминают все тот же 1984-й, когда под воду ушли все четыре улицы села — почти 250 подворий. Сейчас они боятся, что сценарий повторится, — река уже пошла по домам и огородам.

Подъездная дорога к селу скрыта водой, и чтобы до него добраться, нужно воспользоваться переправой — сотрудники МЧС с утра и до позднего вечера перевозят на резиновой лодке селян, а еще продукты, воду, вещи первой необходимости и канистры с топливом — дома в селе для безопасности отключили от электроснабжения, а жителям выдали генераторы.

© Екатерина Киселева/ТАСС

Те, чьи дома стоят на "первой линии" и оказались в числе первых подтопленных Амуром, живут на крышах. Вместе с ними там ютятся мелкий скот, домашняя птица, собаки и кошки. Часть животных на днях сотрудники МЧС эвакуировали на территорию местного храма. По словам его настоятеля отца Андрея, храм расположен в удачном месте, до которого вышедшая из берегов река не доберется — высоко.

"Исторически храм стоял ближе к Амуру, но после подтоплений был вместе с селом перемещен выше и сейчас находится чуть ли не на самой высокой точке села. Вода к нему точно не подступит. Поэтому мы готовы оказывать жителям всяческую помощь: уже взяли на содержание домашнюю птицу, кроликов, прихожанами были собраны средства и на них были приобретены вода, продукты питания для пострадавших. Кроме того, если будет необходимость, готовы постелить в храме матрасы, люди будут ночевать", — говорит отец Андрей.

Отец Андрей Екатерина Киселева/ТАСС
Описание
Отец Андрей
© Екатерина Киселева/ТАСС

Батюшка приглашает оставшихся в селе жителей прийти и помолиться. Говорит, что даже когда уходит, двери храма оставляет открытыми. Но людям два дня было не до молитв — стихия не отпускала. "Такие явления происходят по двум причинам — либо Господь испытывает, и мы награду получим по тому, как реагировали на обстоятельства, либо потому что мы так живем", — размышляет священник.

Равнодушных нет

Зея — еще одна крупная река Амурской области, которая в районе Благовещенска впадает в Амур. Сильнее всего от ее просторного разлива страдает село Владимировка, где, по официальным данным, живет около тысячи человек, а по факту — в разы больше. Но независимо от прописки все они в момент опасности выходят на левый берег реки и защищают его от приближающегося паводка, строя дамбы.

В прошлые годы жители села звали на помощь всех неравнодушных, чтобы вместе набивать мешки песком и укладывать их вдоль берега. В этом году призыв вышел на административный уровень — правительство области выделило автобус для желающих помочь в строительстве защитных сооружений, предоставляло необходимый инвентарь, обеспечивало питанием. В один из дней на помощь откликнулись около 150 человек. Это была существенная подмога сельчанам, а также сотрудникам МЧС и военным.

© Екатерина Киселева/ТАСС

Треть привлеченных волонтеров — это спортсмены и тренеры клуба "Машина" из Благовещенска. Около 60 человек отреагировали на призыв. "Говорят, что чужой беды не бывает, и действительно в таких ситуациях проявляется общность людей: мы командой сплотились, чтобы помочь жителям, так как все понимают, что от стихии никто не застрахован и в экстренные ситуации помощь должна приходить оперативно", — уверен руководитель клуба Андрей Домашенкин.

Как рассказала представитель спортклуба Яна Лисовая, спортсмены вместе с жителями села и другими волонтерами работали, даже когда садилось солнце и появлялись комары. "Парни понимали значимость поставленной задачи и решали ее на сто процентов. У нас спрашивали, зачем мы приехали. Но для нас ответ был очевиден — это нормально, когда люди помогают друг другу", — добавляет она.

© Екатерина Киселева/ТАСС

Еще одно занятие волонтеров — спасение утопающих собак. Нередки случаи, когда с приходом большой воды люди покидают дома, оставляя сторожевых псов. Зачастую собак не отвязывают от цепи, что губительно для них. Поэтому зоозащитники и просто неравнодушные люди приезжают в затопленные села, прочесывают улицы на резиновых лодках, отвязывают собак и забирают их на передержку или в ветеринарную клинику.

"В этом году люди более осознанно подошли к вопросам эвакуации животных, многие позаботились о размещении своих четвероногих друзей еще до прихода большой воды. Также многие люди заботились и продолжают заботиться о животных своих соседей и просто бездомных, которые до паводка жили в их населенных пунктах. Отзывчивы к проблемам животных в беде и сотрудники МЧС, которые ежедневно вывозили обнаруженных животных на сухие участки. Но были и печальные истории —  мы видели привязанных собак, которые не имели шансов спастись и к ним невозможно было пробраться, кошек, которые, спасаясь от паводка, залезали на крыши и оставались без еды и чистой воды", — рассказывает волонтер Ольга Ефремова.

Опыт помогает

Разлив рек в Амурской области происходит из-за обильных осадков и переувлажнения почвы. В 2019 году подтопленными оказались 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, более 3 тыс. приусадебных участков. В прошлом году подтопило 55 населенных пунктов, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.

В 2021 году Амурская область также переживает сильный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В 22 населенных пунктах подтоплены 782 частных жилых дома и 1796 приусадебных участков. Частично ушли под воду 20 участков дорог и восемь мостов, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, для их жителей организованы лодочные переправы.

© Екатерина Киселева/ТАСС

"Паводок [2021 года] заметно отличается от ЧС 2019 года. Мы были готовы заранее, и готовы неплохо. Кроме того, в этот раз паводок начался на других реках, где иная скорость течения, и иначе складывалась сама ситуация, вода прибывала медленнее. У нас была возможность многие мероприятия провести заблаговременно", — сказал губернатор Василий Орлов в интервью ГТРК "Амур".

Он отметил, что первоначальная задача властей — сделать так, чтобы ЧС прошла без жертв. "После этого начнем спокойно сушиться и восстанавливаться", — сказал он, добавив, что в регионе создан хороший материальный резерв: на 500 млн рублей было закуплено оборудование, которое активно используется.

Екатерина Киселева

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