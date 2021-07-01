"Это нормально, когда люди помогают". Как жители Приамурья справляются с наводнением

Жители региона почти каждый год страдают от наводнений: причина тому — реки Амур, Зея и Селемджа. 2021 год не стал исключением: Амур в районе Благовещенска поднялся выше отметки катастрофического наводнения 2013 года и подтопил пригородные села. О том, как регион справляется с паводком, — в материале ТАСС

"Раскинулось море широко" Видео с гармонистом, который, сидя в резиновой лодке посреди ушедшего под воду огорода, поет "Раскинулось море широко", мгновенно разлетелось по амурским мессенджерам и социальным сетям. Оказалось, что так 79-летний житель села Верхнеблаговещенское Юрий Анин решил приободрить соседей да и, признается, себя самого. Песни пел разные, а зрители, высунувшись из окон своих домов, подпевали. "Что унывать-то, елки-палки? Топит-то не в первый раз!" — смеется он. Подворье Юрия Васильевича находится в нескольких сотнях метров от Амура. Говорит, что топило не раз, но прежде не было такого, чтобы грядки скрывались под полутораметровой толщей воды, да чтобы она еще и в дом просачивалась. "Раньше подтопления для нас были не такими катастрофическими. В паводок 1984 года, который считается одним из самых разрушительных в истории Благовещенска, огород ушел под воду максимум на 30 см. А сейчас такие потери: посадки и дрова утонули, часть курочек перенес в гараж, но им там так плохо — плачут, баню хотел достроить, так она в воде. Как тут не отвлекаться и не поднимать себе и соседям настроение?" — говорит Юрий Васильевич. В его селе, по данным МЧС, подтопило 220 приусадебных участков, вода вошла почти в 60 домов. Некоторых пострадавших эвакуировали: кого-то — к родным, кого-то — в пункты временного размещения. Остальные, как и Юрий Анин со своей супругой, остались в ушедшем под воду селе, надеясь, что Амур скоро отступит. Схожая ситуация сложилась еще в десяти муниципалитетах Приамурья. Сельский "ковчег" В пригородном селе Игнатьево, где живут больше тысячи человек, большой воды не видели давно. Его жители вспоминают все тот же 1984-й, когда под воду ушли все четыре улицы села — почти 250 подворий. Сейчас они боятся, что сценарий повторится, — река уже пошла по домам и огородам. Подъездная дорога к селу скрыта водой, и чтобы до него добраться, нужно воспользоваться переправой — сотрудники МЧС с утра и до позднего вечера перевозят на резиновой лодке селян, а еще продукты, воду, вещи первой необходимости и канистры с топливом — дома в селе для безопасности отключили от электроснабжения, а жителям выдали генераторы.

Те, чьи дома стоят на "первой линии" и оказались в числе первых подтопленных Амуром, живут на крышах. Вместе с ними там ютятся мелкий скот, домашняя птица, собаки и кошки. Часть животных на днях сотрудники МЧС эвакуировали на территорию местного храма. По словам его настоятеля отца Андрея, храм расположен в удачном месте, до которого вышедшая из берегов река не доберется — высоко. "Исторически храм стоял ближе к Амуру, но после подтоплений был вместе с селом перемещен выше и сейчас находится чуть ли не на самой высокой точке села. Вода к нему точно не подступит. Поэтому мы готовы оказывать жителям всяческую помощь: уже взяли на содержание домашнюю птицу, кроликов, прихожанами были собраны средства и на них были приобретены вода, продукты питания для пострадавших. Кроме того, если будет необходимость, готовы постелить в храме матрасы, люди будут ночевать", — говорит отец Андрей.

Описание Отец Андрей © Екатерина Киселева/ТАСС

Батюшка приглашает оставшихся в селе жителей прийти и помолиться. Говорит, что даже когда уходит, двери храма оставляет открытыми. Но людям два дня было не до молитв — стихия не отпускала. "Такие явления происходят по двум причинам — либо Господь испытывает, и мы награду получим по тому, как реагировали на обстоятельства, либо потому что мы так живем", — размышляет священник. Равнодушных нет Зея — еще одна крупная река Амурской области, которая в районе Благовещенска впадает в Амур. Сильнее всего от ее просторного разлива страдает село Владимировка, где, по официальным данным, живет около тысячи человек, а по факту — в разы больше. Но независимо от прописки все они в момент опасности выходят на левый берег реки и защищают его от приближающегося паводка, строя дамбы. В прошлые годы жители села звали на помощь всех неравнодушных, чтобы вместе набивать мешки песком и укладывать их вдоль берега. В этом году призыв вышел на административный уровень — правительство области выделило автобус для желающих помочь в строительстве защитных сооружений, предоставляло необходимый инвентарь, обеспечивало питанием. В один из дней на помощь откликнулись около 150 человек. Это была существенная подмога сельчанам, а также сотрудникам МЧС и военным.

Треть привлеченных волонтеров — это спортсмены и тренеры клуба "Машина" из Благовещенска. Около 60 человек отреагировали на призыв. "Говорят, что чужой беды не бывает, и действительно в таких ситуациях проявляется общность людей: мы командой сплотились, чтобы помочь жителям, так как все понимают, что от стихии никто не застрахован и в экстренные ситуации помощь должна приходить оперативно", — уверен руководитель клуба Андрей Домашенкин. Как рассказала представитель спортклуба Яна Лисовая, спортсмены вместе с жителями села и другими волонтерами работали, даже когда садилось солнце и появлялись комары. "Парни понимали значимость поставленной задачи и решали ее на сто процентов. У нас спрашивали, зачем мы приехали. Но для нас ответ был очевиден — это нормально, когда люди помогают друг другу", — добавляет она.

Еще одно занятие волонтеров — спасение утопающих собак. Нередки случаи, когда с приходом большой воды люди покидают дома, оставляя сторожевых псов. Зачастую собак не отвязывают от цепи, что губительно для них. Поэтому зоозащитники и просто неравнодушные люди приезжают в затопленные села, прочесывают улицы на резиновых лодках, отвязывают собак и забирают их на передержку или в ветеринарную клинику. "В этом году люди более осознанно подошли к вопросам эвакуации животных, многие позаботились о размещении своих четвероногих друзей еще до прихода большой воды. Также многие люди заботились и продолжают заботиться о животных своих соседей и просто бездомных, которые до паводка жили в их населенных пунктах. Отзывчивы к проблемам животных в беде и сотрудники МЧС, которые ежедневно вывозили обнаруженных животных на сухие участки. Но были и печальные истории — мы видели привязанных собак, которые не имели шансов спастись и к ним невозможно было пробраться, кошек, которые, спасаясь от паводка, залезали на крыши и оставались без еды и чистой воды", — рассказывает волонтер Ольга Ефремова. Опыт помогает Разлив рек в Амурской области происходит из-за обильных осадков и переувлажнения почвы. В 2019 году подтопленными оказались 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, более 3 тыс. приусадебных участков. В прошлом году подтопило 55 населенных пунктов, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков. В 2021 году Амурская область также переживает сильный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В 22 населенных пунктах подтоплены 782 частных жилых дома и 1796 приусадебных участков. Частично ушли под воду 20 участков дорог и восемь мостов, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, для их жителей организованы лодочные переправы.