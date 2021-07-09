Усы, лапы, крылья и даже панцири. В Петербурге спасают животных из безвыходных ситуаций

Коты северной столицы уже почти 12 лет живут на особом положении — в Петербурге для них есть не только ветеринары, но и своя служба спасения: слишком часто усатые стали удирать на верхушки деревьев и там застревать. Чтобы вызволять мурок из беды, волонтеры объединились в службу "Кошкиспас". Правда, за этот срок "клиентская база" у добровольцев заметно расширилась. Спасатели спешат на помощь голубям, змеям, провалившимся в колодец барсукам и даже заблудившимся в вентиляции попугаям

Петербургскому зверью повезло — таких служб, как "Кошкиспас", по стране очень мало. В северной столице, пожалуй, самая многочисленная и подготовленная. Есть коллеги в Екатеринбурге и Красноярске — с ними ребята обменивались опытом. А полный аналог нашли пока только в Сербии. Утиные истории В жаркую погоду жители одной из окраин Петербурга спасаются от зноя в тени на берегу местной реки Ивановки. Семья с детьми расположилась на пледе — родители читают книги, малыши играют. Тем временем неподалеку в другом семействе разгорается драма. Мама-утка тревожно наворачивает круги вокруг слива на реке, огороженного решеткой, — туда, кажется, провалились ее птенцы. Писк утят услышал кто-то из местных и вызвал спасателей службы "Кошкиспас" — она работает как раз для тех, у кого есть усы, лапы, хвост, крылья или даже панцирь. На место утиного ЧП прибыла команда из двух волонтеров, к которым присоединяюсь я.

Описание Ирина Мартыненко и Татьяна Скородумова © Кристина Абелян/ТАСС

Татьяна Скородумова — руководитель службы — сегодня в роли спасателя. На ней форменный комбинезон, сверху женщина натягивает еще один — резиновый. "Если вы хотите похудеть, спросите меня как", — шутит Татьяна, закрепляет на себе снаряжение, карабины и по веревке спускается с мостика в эпицентр бедствия. Воды на дне — по колено. "Ой как ножкам-то прохладно! — сообщает Татьяна и тут же докладывает о находке. — Я не знаю, кто это, но оно живое!" Напарница Татьяны Ирина Мартыненко страхует веревки и скидывает мешок. Со дна на сушу поднимает "улов" — мокрого пищащего птенца лысухи. Чуть позже к нему присоединяются еще трое. И наконец показывают клювы те, ради кого изначально приехала бригада, — стайка утят. "Четыре! Ого, шесть!" — кричит Татьяна нам снизу.

Описание Татьяна Скородумова © Кристина Абелян/ТАСС

Правда, непохоже, чтобы банда утиных подростков желала спасаться — с бешеной скоростью все шестеро подпрыгивают и скрываются от волонтера по всему периметру слива. Приходится начинать "план перехват" — расставлять сачки и сверху припугивать птиц, чтобы попались в ловушки. А когда все-таки удалось временно заточить их в мешок и поднять наверх — оказалось, что двое все же сумели незаметно ускользнуть обратно в воду. Татьяна разворачивает спасательную операцию заново. "Да-а, таким Харламовым я еще не была на воротах!" — то ли восторгается, то ли ужасается Татьяна. Выжившие Утиная история заканчивается счастливо — волонтеры выпускают утят в реку одного за одним, те бодро работают ластами, вырвавшись на свободу, — там мама-утка уже встречает потомство взволнованным кряком. "Иногда и спасибо не надо. Прыгнули, счастливы — и отличненько", — Ирина довольна финалом истории. С берега за процессом наблюдает отдыхающий мужчина в шортах и засыпает спасателей вопросами. "Вы что, мальков наловили? Только не говорите, что раков… У вас служба "Гринпис"? Интерес его не праздный. "Девушки, вы по птицам? Там ваш клиент. Там ворона никакая, без крыла, еле дышит… Вообще туда спускаться — это мужская профессия, наверное?"

Спасатели терпеливо объясняют, что вороне может помочь любой желающий, для этого бригада и снаряжение не нужны — подать птице воды легко и без подготовки. А вот помощь вытащенным лысухам понадобится специальная. Один из четырех погиб почти сразу после подъема из слива. Бригада решает везти выводок в дружественную благотворительную организацию — Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". В итоге из четверых в живых останется только один — остальным в легкие попало слишком много воды. "Мы же вообще про них не знали, мы приехали спасать утенка одного, как по заявке было. Но мы достали шесть утят — уже хорошо, что вытащили. Из такого "бонусного" лысушного стада если хоть один выжил — тоже хорошо, он вырастет и вернется в природу. Мы не ветеринары и не боги, с этим ничего не сделать, просто приходится принять, что ты со своей стороны все сделал, но дальше уже многое зависит от состояния самого животного. Да, конечно, обидно, но "се ля ви", — объясняет Татьяна. Постоянные клиенты Самые многочисленные "клиенты" службы — конечно, те, в честь кого она и названа. Коты известны своим любопытством и некой "безбашенностью" и оттого часто попадают в неловкие ситуации. Правда, иногда легкомысленностью отличаются и хозяева питомцев, но исход один — 80% ЧП приходится именно на мурок. Когда-то все началось с того, что в поисково-спасательный отряд "Экстремум", который занимался в основном поиском пропавших в лесу людей, стало поступать много обращений с просьбой помочь снять кота с дерева. На волне этих обращений отряд и создал направление для помощи животным. Коты — частые путешественники по просторам вентиляционных шахт, обладатели безлимитного абонемента на полеты с балконов и окон и, конечно, обитатели самых недосягаемых макушек деревьев. По поводу последнего даже существует некая общественная дискуссия. Многие думают: "Зачем снимать кота с дерева? Захочет — слезет сам". Но у волонтеров "Кошкиспаса" другое мнение.

"Кошки, как и люди, — одна умеет, другая не умеет, это не врожденный, а приобретенный навык. Тем более если животное домашнее — откуда дома дерево? У нас максимум был — девять дней, когда кот сидел на дереве. Если кошка не может спуститься в течение суток, то, скорее всего, она не спустится, и ей будет нужна помощь. Процесс голодания для кошек опасен. А когда погода сухая — это еще и обезвоживание и перегрев", — поясняет Татьяна. Когда котики забираются слишком высоко или на совсем тонкие макушки, так что лезть туда нельзя даже самим спасателям, за помощью идут к настоящей МЧС — там есть пожарные лестницы. Вообще, с этим ведомством "Кошкиспас" очень дружны и взаимно помогают друг другу. В МЧС знают контакты добровольцев и часто перенаправляют к ним поступающие звонки. Бывает и наоборот — хвостатые уходят на глубину. Например, если дома забыли прикрыть окошко в вентиляцию — любопытный нос улетит прямиком на ее дно. Для таких спасательных операций волонтеры приспособили рыболовную камеру — чтобы понять, откуда доносится "мяу". А потом самое сложное — с помощью длинных веревок нужно безопасно поднять страдальца. Правда, накидывать петлю приходится с высоты нескольких этажей, а порой и с расстояния в десятки метров.

"Делается веревочная петелька регулируемая, и, смотря в камеру, мы пытаемся накинуть эту петельку на шею кота. Но как только мы накинули петельку, мы ее подтягиваем настолько, чтобы она не сорвалась с кошки и при этом ее не придушила. И сразу быстро-быстро поднимаем ее наверх, — поясняет Татьяна тонкости процесса. — Люди примеряют это сразу на себя, если бы их так поднимали. Но тут нельзя забывать, что строение человека и кошки существенно отличается. Поэтому недолгие подъемы за шею кошке никак не вредят. Ей неприятно, некомфортно, но тут главное — результат". Когда заканчиваются девять жизней Одна из самых страшных опасностей для кота, как выяснилось, — даже не открытое окно, а окно-стеклопакет, приоткрытое в режиме проветривания. Если животное поскользнулось и улетело вниз — еще есть шансы, что оно выживет, иногда даже без единой царапинки. Но если кошка увидела птичку или муху за приоткрытым окном, бросилась за ними и повисла, застряв в щели между двумя створами, — история в большинстве случаев закончится самым печальным образом. Внутренние органы пережимает, начинается некроз. После извлечения такой котик выживает очень редко. "Когда вынимаешь кота из стеклопакета и понимаешь, что это уже не жилец, а он на тебя смотрит и даже пытается мурлыкать, — это ужасно. Недавно я вынимала кота из стеклопакета, и мне пришлось решать, надо ли его усыплять, потому что он мучается и умирает на глазах, — я рыдала. Я была в трансе, больше в тот день никуда не могла ехать. Это нужно было прожить, пережить и отпустить", — Татьяна не скрывает переживаний. Конечно, волонтеров расстраивает, когда питомцы попадают в беду по вине владельцев, которые не всегда готовы позаботиться о четвероногих. Иногда такое происходит без злого умысла — в быту действительно можно забыть закрыть окно или балкон.

Но бывает наоборот — животное оказывается в катастрофическом положении в результате осознанных действий их хозяев. Этой зимой волонтеры снимали со льда замерзшей Невы красноухую черепаху — кто-то выкинул ее прямо с моста. Ветеринары спасти черепаху тоже не смогли — слишком серьезные травмы получило животное. "Ко всему этому очень двоякое отношение. С одной стороны, есть люди, которые устраивают эти бедствия, неважно — пожары, котика на дереве, что-то еще. Но есть и те, кто волнуется. Кто-то связал голубю лапки, а кто-то сказал: "Только достаньте мне его, я его буду выхаживать". И можно было бы людей ненавидеть, но не получается — есть обратная сторона", — рассуждает Ирина. "Кусь" вместо "спасибо" В отряде "Экстремум" более 200 человек, животными стабильно занимаются около 20. Распределяют дежурства, кто будет сидеть на телефоне, а кто и когда может выйти "в поле". За время работы службы ребята приняли более 6000 заявок. Выуживать неудачливых искателей приключений бесплатно отправляются представители абсолютно разных профессий и занятий: айтишники, домохозяйки, руководители фирм, работники заводов. Сама Татьяна — диспетчер в пожарно-спасательной части. "У людей сложился весьма устойчивый стереотип, что спасатель — это мужественный молодой человек с бицепсами, напичканный снаряжением, обязательно в комбинезоне, и вот он сейчас придет и всех спасет, выручит и вынесет. На самом деле в поисковых делах и в добровольчестве много и мужчин, и женщин. И у нас в отряде есть девушки, которые имеют второй класс спасателя, — это очень серьезно", — поясняет руководитель службы.