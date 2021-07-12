Волонтеры против варваров. Как в Крыму очищают древние крепости и скальные храмы

Пещерные города, где в Средние века были крепости, шумные поселения и монастыри, сейчас стали визитной карточкой туристического Крыма. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться потрясающими видами с высоты птичьего полета, побывать в храмах, вырубленных в скалах за несколько веков до крещения Руси, и узнать о горном княжестве Феодоро, история которого до сих пор полна загадок для ученых. Но есть одна проблема: туристы, желающие на всем увиденном оставить свой след

С 2016 года экспедиция "АрхеоМост к Древнему Крыму", которую организовал местный священник и поддержали волонтеры со всей России, отмывает древние скалы полуострова от вездесущего "Здесь был Вася". Города и варвары "Вот, держите, будет сувенир из Крыма — средневековый черепок", — участник экспедиции Стас, вызвавшийся быть проводником, протягивает мне тонкую керамическую пластинку — центр блюда или миски из красной глины. Найти такие на Тепе-Кермене можно прямо под ногами: масштабных археологических раскопок тут не проходило, а между тем плато и его окрестности были заселены на протяжении тысячи лет.

Описание Вид с пещерного города Тепе-Кермен © Сергей Мальгавко/ТАСС

Ученые считают, что крепость появилась здесь в VI веке нашей эры, в Х веке уже были небольшой городок и монастырь. Город погиб, предположительно, во время одного из татаро-монгольских нашествий, но еще много лет здесь функционировал монастырь. По крутой извилистой тропинке, где подол юбки цепляется за кусты и колючки, а обрыв иногда так близко, что стоит придерживаться за скальную стену, мы идем к церкви с баптистерием (купелью для крещения) — храму, который, возможно, был главным в городе. Несмотря на то что к плато невозможно доехать на машине, а преодолеть крутой подъем непросто, видны следы пребывания туристов — и речь не о фантиках под ногами, а о надписях на скалах — сейчас, благодаря пятилетним стараниям экспедиции, они очень бледные и не видны издалека.

Описание Туристы в пещерном городе Тепе-Кермен © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Экспедиция работает уже несколько лет в разных пещерных городах. И иногда так неприятно бывает! Качи-Кальон (еще один пещерный город, расположенный ближе других к Тепе-Кермен — прим. ТАСС) чистили в прошлом году, в этом приходим — опять появились надписи. Хорошо, что хотя бы не краской, а углем", — возмущается Стас. По одной из версий, пещерные города основали люди, пришедшие в Крым издалека и поселившиеся рядом с уже обитавшими здесь скифами и греками, — готы, аланы... В греческой, а затем римской и византийской традициях такие народы принято называть варварами. Спустя полторы тысячи лет это слово поменяло значение — и другие варвары теперь не создают, а уродуют надписями стены крепостей, которые были форпостом христианства и византийской культуры в средневековой Таврике. Субботники на скалах Проект "АрхеоМост" стартовал в 2016 году под девизом "Мост в древний Крым". Каждый год, за исключением 2020-го, когда вся страна сидела на самоизоляции, в Бахчисарайский район приезжают десятки волонтеров со всей России. Они уже привели в порядок Тепе-Кермен, Качи-Кальон, один из крупнейших и наиболее изученных пещерных городов Мангуп и самый северный форпост Баклу. "Мой отец был директором Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника. В 1990-х экспедиции по очистке памятников несколько лет проводили москвичи, и отец отправлял в них меня и брата. Через 20 лет идея провести что-то подобное появилась у меня, потому что памятникам это было уже нужно — их за прошедшие годы успели измарать серьезно", — рассказал Михаил Петров — священник из Ялты и историк. Деньги на первую экспедицию собирали через краудфандинговую платформу, сумму задавали небольшую. "Зато мы детально проработали проект, записали видео, и когда девочка из нашей команды оказалась на слете Росмолодежи — она представила его, и мы получили первый грант. Видимо, дело действительно стоящее, ведь потом были победы и в других подобных конкурсах, в том числе — Фонда президентских грантов. На полученные средства покупаем оборудование и расходные материалы, организовываем базу для экспедиции", — говорит Михаил.

Описание Священник Михаил Петров готовится к службе в скальном храме с баптистерием © Сергей Мальгавко/ТАСС

Роман Колчак — один из старожилов проекта. "В первой экспедиции он был волонтером, потом стал одним из руководителей. Последний грант мы получили благодаря Роману: год назад он был на всероссийском конкурсе "Добровольцы России" и там представлял наш проект", — рассказывает о коллеге Петров. Сам Роман говорит, что для него проект стал важной частью жизни. Более того, в экспедиции с ним ездит пятилетний сын Миша — несмотря на возраст, малыш достаточно осторожен, чтобы вместе со взрослыми подниматься на скалы, и может помогать: подержать или подать что-то нужное. Волонтеры очищают скалы жесткими щетками, используя специальные растворители — иначе краску не оттереть. Из-за этого участники экспедиции ходят в кофтах с длинными рукавами, штанах или длинных юбках, на руках — плотные резиновые перчатки, на лице — респиратор и защитные очки, и все это в 30-градусную жару. В некоторых случаях приходится работать согнувшись в три погибели, в других — используя скалолазное снаряжение, ведь надписи оказываются и в труднодоступных местах. Не всегда их удается стереть полностью: краситель въедается слишком сильно.

Работа физически сложная, но среди волонтеров не только мужчины, много и девушек. Например, Катя, которая уже несколько лет живет в Крыму, переехав из Ростовской области, и помогает в очистке скал из филологических побуждений. "Вообще я преподаватель, филолог, в Крым переехала на работу в музей Чехова. Мне кажется, это единый пласт: вопрос исторического и культурного контекстов. Антон Павлович Чехов, например, жил в Крыму и много путешествовал, и он видел эти города без всяких граффити, а мы, когда по чеховской карте Крыма странствуем, видим уже совсем иное. А это все связано со словом, с мироощущением. Хотелось поучаствовать в запуске "машины времени" — для меня это задача как для словесника", — рассказала волонтер. Возвращение в храм Церковь с баптистерием — один из самых заметных памятников Тепе-Кермена. В научной литературе говорится, что над одной из расположенных здесь же могил (в древности нередко особо уважаемых людей хоронили под церквями, в них или совсем рядом) те, кто обустраивали гробницу в XII–XIV веках, выцарапали надпись. Найти ее я не смогла — среди выдолбленных в мягкой породе фамилий, городов и дат посещения памятника, оставленных за последние десятилетия, отыскать несколько слов непросто. Убрать такие "приветы" от посетителей, в отличие от нарисованных, невозможно. Небольшой зал вырублен в скале. Более того, при его строительстве из той же породы были высечены ступени у двух входов, скамьи, баптистерий, могилы и алтарная часть — несколько колонн, часть из которых уцелела до сих пор, и стены.

Описание Богослужение в скальном храме с баптистерием © Сергей Мальгавко/ТАСС

Церковь наполняется запахом ладана и миро, зажигаются свечи и фонарики — отец Михаил готовится к службе, на которую из базового лагеря под Тепе-Керменом скоро поднимутся верующие и интересующиеся. Она пройдет прямо в древнем храме и продлится до середины ночи. "Этот храм не забыт: я сам не в первый раз служу здесь, знаю, кто еще это делает. Сегодня последний день нашей заключительной экспедиции, далее она будет идти в ином формате, каком — пока не знаем. Символично, наверное: шесть лет назад, когда была первая экспедиция, наш лагерь стоял здесь же, мы проводили службу в этом храме", — рассказывает он. Интернет и сознательность Организаторы "АрхеоМоста" ставили своей целью не только убрать имеющиеся надписи, но и повлиять на отношение к пещерным городам — чтобы приходящие сюда люди не разрисовывали скалы в будущем. "Хотим создать в головах людей бережное отношение к памятникам истории и культуры, чтобы они знали, что это их памятники, что их нужно беречь. Сейчас постепенно к людям начинает приходить осознание того, что нужно ценить и сохранять производство, функциональные вещи в урбанистической среде — надеемся, что наше общество преодолело переломный момент обесценивания и по отношению к памятникам. Я не против граффити в принципе, как субкультура мне очень нравится — но это урбанистическая культура, она город украшает. А теперь представьте: художник, пусть и хороший, пишет свои картины поверх полотен Ван Гога, Микеланджело или Рембрандта. Вот у нас примерно то же", — негодует Михаил Петров.

При этом, добавляет он, одной из главных проблем для таких проектов, как крымский "АрхеоМост", становится отсутствие законодательной базы — ситуация просто не учтена законом. Александр Герцен, декан исторического факультета Крымского федерального университета, с 1975 года руководящий археологической экспедицией в пещерном городе Мангуп, считает, что пещерные города очень важны для исторической науки. "Если говорить о крымской проблематике, о пещерных городах, они имеют колоссальное значение для понимания, как территории к югу от древнерусского государства укладывались в орбиту византийского и православного мира. Это цивилизационный процесс адаптации территорий, которые в античное время принадлежали миру варварских народов", — пояснил он.

Описание Вид на вырубленные в скале помещения пещерного города, 80% из них использовались как хозяйственные — склады или хлевы © Сергей Мальгавко/ТАСС