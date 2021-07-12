ТАСС, 12 июля. Фестиваль дворового футбола "Спортивное лето" состоялся в Магадане с участием 80 детей. Планируется, что теперь это мероприятие будет проводиться в областной столице ежегодно, сообщил ТАСС депутат парламента Колымы Эдуард Козлов.

Мероприятие организовала группа областных депутатов. Поддержали идею областные общественная организация "Федерация футбола" и школа по футболу.

"В Магадане прошел фестиваль дворового футбола "Спортивное лето". В турнире приняли участие 80 юных футболистов в возрасте 10-12 лет. Ребята объединились в восемь дворовых команд по месту жительства - "Яма", "Звезда", "Горняк", "Олимпия", "ЦСКА", "Барса", "Молния" и "Локомотив". Для многих мальчишек эти соревнования стали первыми", - рассказал собеседник агентства.

Первый матч сыграли команды "Горняк" и "Молния", а завершили встречи "Олимпия" и "ЦСКА". В финале сошлись "Звезда" и "ЦСКА". По итогам турнира победителями стали футболисты "ЦСКА", на втором месте - команда "Звезда", а замкнули призовую тройку ребята из команды "Яма". Юные спортсмены получили кубки, а 10 лучших игроков - специальные призы.

"Поболеть за футболистов пришли родители, друзья, одноклассники и малыши, которым в перерывах дали возможность принять участие в спортивных конкурсах и забить свой первый гол. Самым маленьким спортсменам были подарены новенькие мячи", - прокомментировал ТАСС областной депутат Владимир Милотворский, который также является одним из организаторов фестиваля.