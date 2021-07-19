Ингушетия получила 435 млн рублей из федерального бюджета на развитие двух сел

МАГАС, 19 июля. /ТАСС/. Более 400 млн рублей получила Ингушетия из федерального бюджета по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" для развития двух сел - Экажево и Нижние Ачалуки, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза региона.

В начале 2021 года власти Ингушетии направили заявку в Минсельхоз РФ на оказание поддержки в развитии девяти сельских поселений в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сметная стоимость проекта составляет 3 млрд рублей.

"В 2021 году в рамках данной госпрограммы Минсельхозом России Ингушетии выделены 435 млн рублей для комплексного развития сельских поселений Экажево и Нижние Ачалуки. Проект развития предполагает строительство водопровода и газопровода в Нижних Ачалуках, а также строительство газораспределительной сети, линии электропередачи и разводящих сетей водопроводов, также физкультурно-оздоровительного комплекса в Экажево", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по госпрограмме также возводится детский сад в возрождаемом сельском поселении Вежарий. "Внутренняя отделка завершена, закуплена вся необходимая мебель и оборудование. Работы проведены качественно. Осталось только провести озеленение и благоустройство прилегающей территории. Если позволят погодные условия, работы на этом объекте будут завершены в течение двух недель", - передает пресс-служба слова министра сельского хозяйского региона Магамеда Гагиева.

В 2020 году в Ингушетии по программе "Комплексное развитие сельских территорий" было построено более 80 объектов, в том числе в сферах образования, культуры и здравоохранения.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.