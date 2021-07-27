Алтайский край удвоил расходы на строительство и капремонт учреждений культуры

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края по итогам 2021 года направят на строительство и капремонт объектов культуры из всех бюджетных источников более 1 млрд 300 млн рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщил губернатор региона Виктор Томенко на пресс-конференции во вторник.

"В 2021 году на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капремонту объектов в отрасли культуры за счет федерального и краевого бюджетов планируется направить более 1 млрд 300 млн рублей. Это в два раза больше, чем факт 2020 года", - сказал губернатор.

Он отметил, что средства будут направлены на ремонт сельских домов культуры, создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов - они появятся в Алейске, Славгороде и Бийске. Часть средств уже направлены на завершение строительства здания театра кукол "Сказка" в Барнауле. По словам губернатора, также планируется финансирование реконструкции художественного музея в Барнауле, ремонт детских школ искусств.

"Мы входим в пятерку российских регионов с самой большой сетью учреждений культуры. За три последних года объем финансирования сферы увеличился: объем федеральных денег на реализацию проектов с 61 млн рублей в 2019 году вырос до 23 млн рублей в 2020 году - в три раза. В 2020 году общие расходы на культуру составили 4,5 млрд рублей. На 2021 за счет всех источников эта сумма составляет уже 5,5 млрд рублей. Среди них 230 млн рублей - средства федерального бюджета, более 270 млн рублей - внебюджетные источники", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Алтайский край увеличит в 1,5 раза расходы на модернизацию объектов культуры в рамках нацпроекта. Так, на эти цели в регионе направят 148 млн рублей, которые потратят на модернизацию трех домов культуры - в Завьяловском, Заринском и Топчихинском районах.