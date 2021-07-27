В КБР до конца года установят освещение на более чем 60 км дорог

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Наружное освещение установят до конца 2021 года на более чем 60 км региональных дорог Кабардино-Балкарии (КБР) за счет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", что на 50% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

В прошлом году линиями наружного электроосвещения было оборудовано около 40 км региональных автодорог.

"Одним из основных мероприятий, повышающих безопасность участников дорожного движения, является обустройство региональных трасс линиями наружного электроосвещения. В этом году свет на дорогах появится в Камлюково, Хасанье, Чегеме-1, Чегеме-2, Белой Речке, Яникое, Кишпеке, Кубе и Кёнделене и на объездной Нальчика. Общая протяженность линий наружного электроосвещения составит более 60 км (из них 15 км в рамках капитального ремонта)", - сообщили в министерстве.

В настоящее время работы по установке закладных деталей под опоры линий наружного электроосвещения ведутся в Белой Речке, Кишпеке и Чегеме, также в рамках капремонта объезда Нальчика установлены все опоры освещения и светильники на участке между Вольным Аулом и Хасаньей. Помимо этого, установлено шесть трансформаторных подстанций - три в Яникое, две в Хасанье, и одна в Чегеме-1. В остальных населенных пунктах подключение будет производиться к существующим подстанциям.

Как отмечается, на отдельных участках еще предстоит установка опор и светильников. "Работы по устройству линий наружного освещения планируется в полном объеме завершить до конца лета", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что финансирование ремонта дорог в Кабардино-Балкарии в 2021 году будет увеличено на 20% по сравнению с прошлым годом и составит не менее 2,6 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.