Программой детского кешбэка на Ставрополье воспользовались около 2 тыс. родителей

СТАВРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Программа детского кешбэка позволила компенсировать затраты на путевки в загородные лагеря порядка 2 тыс. родителей в Ставропольском крае, сообщила во вторник замминистра образования региона Диана Рудьева. Число участников программы в регионе за месяц увеличилось более чем в два раза.

"Новшество этого лета - возврат денежных средств за приобретенную родителями путевку. На сегодняшний день 1 990 человек уже получили 50% возврата денежных средств за путевки, приобретенные в загородные организации детского отдыха, это большое подспорье для родителей", - сказала она в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

В конце июня 2021 года участниками программы были чуть более 900 родителей. "Можно было бы и больше детей по этой программе оздоровить, но у нас в связи с противоэпидемическими мероприятиями регламент заполняемости детских лагерей не более 75%", - пояснила Рудьева.

В Ставропольском крае летом 2021 года работают 650 летних лагерей, 530 из них - пришкольные. Загородных лагерей, часть средств на путевки в которые могут вернуть родители, в регионе работает порядка 20.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей.