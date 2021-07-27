В нижегородском аэропорту открыли экспозицию, посвященную Валерию Чкалову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Постоянную экспозицию, посвященную летчику-испытателю Валерию Чкалову, чьим именем назван нижегородский аэропорт, открыли во вторник на территории аэровокзала, сообщает во вторник пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Экспозиция, посвященная Валерию Чкалову, открылась в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Выставочными пространствами стали площадь перед входом в аэропорт, центральный терминал, залы ожидания и зона выдачи багажа", - сказано в сообщении.

На центральном фасаде аэровокзала появилось масштабное декоративное панно из стали, на котором изображен маршрут Валерия Чкалова через Северный полюс в Ванкувер. Перед ним установлен бронзовый бюст, отлитый по проекту скульптора, народного художника России Салавата Щербакова. На входе в терминал посетителей встречает необычный медиафасад, на котором демонстрируются мультимедийные программы, повествующие о детстве, становлении и карьере летчика, основанные на архивных материалах, а также о героическом перелете через Северный полюс.

На витражах второго этажа аэровокзального комплекса размещен масштабный "фрактальный" портрет Валерия Чкалова, составленный из текста, описывающего ключевые моменты биографии героя. Еще одним элементом экспозиции является неоновый арт-объект - цитата Чкалова, оформленная в эстетике советских вывесок 1960-х годов. В зале выдачи багажа представлена выставка экспонатов из коллекции мемориального музея летчика-испытателя, среди которых личные вещи летчика, элементы снаряжения экипажа рекордных перелетов, модели самолетов, испытанных Чкаловым в годы службы летчиком-испытателем, редкие исторические документы и фотоматериалы.

"Эта экспозиция - первое, что теперь будут видеть гости Нижнего Новгорода. Знакомство с личностью героя - легендарного летчика-испытателя - начинается именно здесь. Поэтому, создавая выставку, мы постарались не только отдать дань уважения героическим достижениям Валерия Чкалова, но и заинтересовать людей личностью этого выдающегося человека, чтобы им захотелось узнать больше о герое своей страны", - приводит пресс-служба слова директора по стратегическим коммуникация УК "Аэропорты регионов" Евгения Красикова.

Одновременно с экспозицией на сайте аэропорта появился специальный раздел, рассказывающий о достижениях Чкалова, его роли в развитии гражданской авиации и связанных с ним памятных местах, которые можно посетить в Нижнем Новгороде и области. Так, например, одно из самых популярных мест у туристов, приезжающих в Нижний Новгород, - это памятник Чкалову, от которого к набережной Волги спускается Чкаловская лестница. Сейчас она закрыта на реконструкцию, ее планирую открыть 1 августа.

Сверхдальние перелеты

Всесоюзную известность Чкалов получил как командир экипажа самолета АНТ-25 (второй пилот - Георгий Байдуков, штурман - Александр Беляков), совершившего в 1936-1937 годах два сверхдальних перелета.

20-22 июля 1936 году Валерий Чкалов командовал беспосадочным перелетом по маршруту Москва - Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - Тикси - Петропавловск-Камчатский - остров Удд (ныне - остров Чкалова в Сахалинском заливе Охотского моря). Протяженность полета составила 9 тыс. 374 км, полетное время - 56 часа 20 минут. 24 июля 1936 года всем членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Глава СССР Иосиф Сталин 10 августа 1936 года лично приехал на подмосковный Щелковский аэродром встречать возвратившийся с Дальнего Востока самолет.

18-20 июня 1937 года экипаж Чкалова в том же составе совершил беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - Ванкувер (США, шт. Вашингтон; до Сан-Франциско долететь не удалось из-за нехватки топлива), ставший первым в истории трансарктическим перелетом из Европы в Америку. Экипаж за 63 часа 16 минут преодолел 9 тыс. 130 км. В США советские летчики побывали в Портленде, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке, где участвовали в различных торжественных мероприятиях. Также они были приняты президентом США Франклином Рузвельтом.

Имя для гавани

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Так, 45 аэропортов России были переименованы в честь великих земляков. Нижегородцы выбирали между Максимом Горьким, Козьмой Мининым и Валерием Чкаловым. В результате со значительным перевесом победил вариант присвоения аэропорту имени Валерия Чкалова. Новое название уже размещено на фасаде здания аэропорта.