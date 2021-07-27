Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии вырос почти на 50% за полгода

ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Курорты Карачаево-Черкесии в январе-июне 2021 года приняли около 1 млн отдыхающих, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом журналистам сообщили во вторник в министерстве туризма, курортов и молодежной политики региона.

За первые шесть месяцев допандемийного 2019 года регион посетили около 730 тыс. человек.

"Курорты Карачаево-Черкесии за <...> январь-июнь 2021 года посетили 966 тыс. туристов. Это на 331 тыс. больше, чем в первом полугодии 2020 года. Рост туристического потока обусловлен развитием гостиничной и горнолыжной инфраструктуры в регионе, проведением тематических фестивалей и мероприятий на курортах. Также следует отметить, что на протяжении трех месяцев - апреля, мая, июня 2020 года курорты региона были закрыты для туристов ввиду пандемии коронавируса", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что наиболее популярными местами для отдыха остаются курорты Архыз и Домбай, а также Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады". Гости часто посещают и специальную астрофизическую обсерваторию РАН и Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс VII-XIV веков.

На всех объектах туристической индустрии Карачаево-Черкесии продолжают соблюдаться все требования Роспотребнадзора, в том числе в местах массового скопления туристам рекомендуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Расул Текеев рассказал ТАСС, что в регионе ожидают рост потока туристов на 15% в 2021 году. Согласно прогнозам, республику посетят порядка 1,7 млн человек. За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов.