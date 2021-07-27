Глава Карелии поблагодарил за золото в тхэквондо на Олимпиаде уроженца республики Ларина

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков в телефонном разговоре во вторник поздравил с победой на Олимпийских играх в Токио тхэквондиста из Петрозаводска Владислава Ларина. Об этом сообщается на странице руководителя региона в соцсети "ВКонтакте".

"Мы сейчас радуемся такому событию, очень важному для всей республики. Мы болели, переживали, но сейчас благодарим за эту прекрасную победу, за эту яркую страницу в истории карельского спорта. Я помню, как два года назад мы говорили о главной цели в твоей спортивной жизни - это золотая олимпийская медаль. Я очень рад и поздравляю, что это событие состоялось. Огромное спасибо тебе, твоей семье, тренерам, партнерам за то, что они приложили много усилий, чтобы это свершилось", - сказал Парфенчиков.

Он также добавил, что победа воспитанника карельского спорта на Олимпийских играх очень важна для молодежи в республике.

Владислав Ларин живет, тренируется и работает в Петрозаводске. Его тренер - Сергей Петров, президент Федерация тхеквондо (ВТФ) Республики Карелия, в 2018 году был признан "Человеком года" в республике за отличные показатели своих воспитанников.

Во вторник на Олимпиаде в Токио Владислав Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг. Всего российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио завоевали четыре медали. Золото сборной, помимо Ларина, принес Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Серебряную медаль завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовую - Михаил Артамонов (до 58 кг).