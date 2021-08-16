Массовая парусная регата пройдет в Нижнем Новгороде к 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Около 60 яхт примут участие 19 августа в парусной регате по Волге, посвященной 800-летию Нижнего Новгорода. Она станет самой массовой в истории города, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Регата 800" пройдет 19 августа с 10:00 до 22:30 на площадке около катера "Герой". Она станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в Нижнем Новгороде, в нем примут участие 60 яхт. С поднятыми парусами они пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. Среди участников парада парусов экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Павлова", - сказано в сообщении.

Во время регаты пройдут масштабные соревнования среди профессионалов и спортсменов за "Кубок 800", организованные парусным клубом "Трамонтана", профессионалами и любителями парусного спорта - участниками Х Нижегородской бизнес-регаты, а также первенство среди яхт партнеров проекта - парусного сообщества "Сила ветра".

Днем на площадке у катера "Герой", который располагается напротив Чкаловской лестницы, пройдет выступления кавер-групп, мастер-классы для детей, мастер-классы для взрослых по основам управления парусной яхтой и такелажного мастерства, лекторий и спортивные активности. Вечером состоится торжественное награждение победителей, а также выступление "Хора 800" на Чкаловской лестнице и концерт приглашенного DJ, вечернее парусно-световое шоу в акватории Волги. Как отмечают организаторы, "Хор 800" продолжает традиции российского хорового исполнительства, он создан из более 30 коллектив, в нем выступят три поколения нижегородцев от самых юных участников до ветеранов.

Партнерами и участниками "Регаты 800" стали "Центр 800", АО "Судоходная компания "Волжское пароходство, АО "Волга", Х Нижегородская бизнес-регата, парусный клуб "Трамонтана", парусное сообщество "Сила ветра". Допуск на мероприятие осуществляется строго по специальным подтверждениям в виде браслетов или по "Мультипассам 800".

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Гала-шоу к юбилею, которое покажут в эфире Первого канала, состоится вечером 21 августа, его режиссером стал Илья Авербух.