На юге Приморья ввели режим повышенной готовности из-за шторма

ТАСС, 21 августа. Режим повышенной готовности введен на юге Приморского края из-за надвигающегося шторма, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"На юге Приморья введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. Жителям и гостям региона во время непогоды рекомендовано отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, из-за активного атмосферного фронта ночью и днем 22 августа во Владивостоке и местами по краю пройдут сильные дожди, ветер на побережье усилится до 20 м/с.

В связи с предполагаемой непогодой спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию на возможные ЧС.

В субботу во Владивостоке около 26 градусов тепла, ветер до 14 м/с. В отдельных районах края днем ожидается сильный, на востоке местами очень сильный дождь, ветер юго-западный до 13 м/с, при грозе - до 20 м/с. Воздух прогреется до 27 градусов.