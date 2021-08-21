Лесной пожар не угрожает бизонарию "Тымпынай" в Якутии

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Лесной пожар не угрожает базе бизонария "Тымпынай" в Якутии, в данный момент он локализован. Об этом сообщает в субботу оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из-за сильного ветра верховой пожар подобрался к бизонарию "Тымпынай".

"В настоящее время пожар локализован, инспекторы дирекции [биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков] проводят окарауливание и дотушивание возгорания. Огненную стихию удалось сдержать с помощью проложенных минерализованных полос и методом встречного отжига. Сейчас огонь не представляет опасности для бизонария и животных", - говорится в сообщении.

С этим пожаром боролись 30 человек и пять единиц техники.

На территории республики действует 88 природных пожаров, за сутки ликвидировано 10 на общей площади свыше 617 тыс. га. На тушении задействованы 2,7 тыс. человек и 433 единицы техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.