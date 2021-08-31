Автостопом на пожары. Как добровольцы со всей России борются с огнем в Якутии

Аномально жаркое и сухое лето стало причиной страшных и масштабных пожаров в Якутии. Общая площадь, пройденная огнем в республике, превысила 8 млн гектаров. Дым от горящего леса почувствовали жители Сибири, Урала и Дальнего Востока, он достигал Казахстана, Аляски и Гренландии. С огнем борются специалисты МЧС, Авиалесоохраны, Рослесхоза и Минобороны. В республику приезжают добровольцы со всей страны

На пожар вместо отдыха Добровольческий штаб в Якутске почти каждый день принимает звонки и сообщения от волонтеров из разных регионов России. "В тушении пожаров уже участвуют ребята из Красноярского, Хабаровского краев, Камчатки, Башкирии. Добираются сюда железными дорогами и на самолетах. Один парень из Тольятти приехал в Якутск автостопом — путь занял девять дней. А деньги на проезд ребятам из Красноярского края собирали всем селом", — говорит работница штаба Мария Сабарайкина.

Справка По оперативным данным Авиалесоохраны, на 31 августа на территории Республики Саха действует 23 природных пожара, за сутки ликвидировано 14 на общей площади свыше 117 тыс. гектаров. На тушении задействовано 739 человек и 78 единиц техники. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в 10-километровой зоне. Продолжение

В числе таких добровольцев — инструктор детско-юношеского туризма и педагог дополнительного образования Валентина Косова. Она приехала в Якутию с Камчатки. Признается, что раньше в тушении пожаров не участвовала. "Есть опыт волонтерства и с людьми, и с животными. Работала директором в приюте для животных", — говорит она. Полгода назад Валентина запланировала путешествие по Дальнему Востоку. "Ходила на озеро Джека Лондона и пик Абориген (в Магаданской области — прим. ТАСС). По плану также были Ленские столбы (природный памятник в Якутии — прим. ТАСС). <…> Потом я подумала, какие могут быть сейчас Ленские столбы. Могу выделить неделю на тушение пожаров, — рассказывает волонтер. — Я здесь сразу сказала, что договор на меня составлять не нужно, что деньги мне не нужны".

Описание Добровольцы Максим Ребеченко, Александр Бондаренко и Александр Руднев прокладывают минеральную полосу © Юлия Петренко/"Люди Леса"

Специалист по охране труда из Новосибирской области Александр Сухов принимает участие в тушении огня с 2018 года, когда в Сибири случились большие пожары. Тогда экоактивисты и неравнодушные граждане из Томской и Новосибирской областей создали инициативную группу для борьбы со стихией. "Многие в соцсетях спрашивают, почему в Якутии не тушат пожары. Это не так. Рядом с нами работали ребята из Авиалесоохраны Читы и Йошкар-Олы. Другое дело, что сил, конечно, не хватало, — говорит он. — В Якутии полтора месяца не было дождей. Даже мох, который должен быть влажным, разваливается как труха — он превращается в порох, что уж говорить о лесах. <…> Когда работаешь в тайге, особенно заметны изменения климата". Главное — быть рядом Основное при тушении пожаров — это взаимовыручка и соблюдение элементарной техники безопасности, считает житель Чебоксар, строитель Илья Обносов. Он участвовал в тушении крупного пожара на границе Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов Якутии. Группа добровольцев проводила встречный отжиг леса, чтобы защитить от огня село. "Основное правило — быть вместе, в пределах не более пяти метров друг от друга. Когда дерево роняешь, обязательно предупреждаешь остальных", — объясняет доброволец.

Описание Доброволец Олеся Волкова следит, чтобы огонь не перешел минеральную полосу © Юлия Петренко/"Люди Леса"

Дизайнер Олеся Волкова из Волгограда — доброволец со стажем. Уже два года она состоит в противопожарном движении. В этом году побывала на тушении огня не только в Якутии, но и в Карелии, Хакасии и на Урале. "Каждый день я что-то делаю, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Если я не на пожаре, то пишу какой-нибудь рассказ, который, по моему мнению, тронет сердца людей, рисую противопожарные плакаты", — рассказывает активист. Она признается, что самое сложное при тушении пожаров в Якутии — это постоянный дым. "Дым в Якутии — это очень яркое впечатление лета. Я привыкла, что после пожара ты можешь подышать свежим воздухом, но здесь, к сожалению, это не так, — говорит Олеся. — Я совру, что мне совсем легко и не страшно на пожарах. Страшно, когда ты не знаешь, как это работает, как обходить пожары. Но я прошла качественное обучение и контролирую страх. Пока меня радует, что у меня получается".

"Всегда должны быть холодный ум, сердце. Главное — соблюдать правила. Нужно очень внимательно слушать инструктора. Частые случаи — ожоги, отравления газами, можно провалиться в торф. Много медведей, которые мигрируют из-за пожаров", — перечисляет Косова основные опасности. Инструктор Василий Пуляевский проводит занятия по технике безопасности в общественном добровольческом центре. "В обязанностях руководителя тушения пожаров — построить такую тактику тушения, чтобы его группа не попала в кольцо огня", — говорит инструктор. Сводный отряд В начале июля в Якутии работал сводный отряд пожарных под эгидой Greenpeace и Минприроды России. Добровольцы из разных регионов России боролись с огнем на территории национального парка "Ленские столбы". "Этот пожар был достаточно сложным из-за крутого рельефа. Лес был поврежден шелкопрядом и очень сухой. Пожар быстро продвигался. За несколько дней он вырос с 200 гектаров до тысячи. Мы долго летели к нему на вертолете, наблюдая с высоты огромные столбы дыма над тайгой", — вспоминает Юлия Черненко из красноярской общественной организации "Люди леса".

Описание Доброволец Игорь Лазарев осматривает пожар из кабины вертолета © Юлия Петренко/"Люди Леса"