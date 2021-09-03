В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Оренбургской области распространило в пятницу штормовое предупреждение, ветер в регионе усилится до 25-27 м/с.

"По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Приволжское УГМС"), в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 3 сентября и в ближайшие сутки, 4 сентября, местами, преимущественно в центральных и восточных районах Оренбургской области, ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 25-27 м/с", - сказано в распространенном сообщении.

По данным синоптиков, в Оренбургской области в период по 7 сентября также продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью. В регионе несколько недель подряд наблюдается засушливая погода, температура воздуха днем составляет 20-25 градусов. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, за сутки в регионе зарегистрировано 25 степных пожаров и три лесных. Помимо этого, зафиксировано 53 техногенных возгорания, из них 39 - это загорание мусора.