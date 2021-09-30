Футбол по-сельски. Как физрук организовал чемпионат и стал популярнее рок-звезды

Пообщаться с Виталием я отправился в село Курлек — пригород, где стоят дачи и дома бизнесменов и политиков, предпочитающих жизнь в таунхаусах шумному городу. Есть тут и простые деревенские жители. Контраст с современным и постоянно кипящим областным центром чувствуется уже на подъезде — за исключением пары местных, работающих на свежем воздухе, на деревенских улицах с плотно посаженными рядами домов никого нет. Оживление появляется только у школы, она традиционно — центр всей активности на селе. Под еще теплым солнцем в новеньких пиджаках, купленных явно на вырост, бегают первоклашки. Дети постарше обсуждают уроки и делятся впечатлениями, оставленными прошедшим летом.
От Кузбасса до Чечни
"Виталий Валерьевич вернулся! Слышали?" — группка детей выходит из сельской двухэтажной школы, негромко делясь последними новостями, и быстро удаляется по проселочной дороге. Следом появляется мужчина среднего роста и телосложения с легкой щетиной на лице. Каждый, кто оказывается рядом, обязательно здоровается.
Возле школы останавливается старенькая Toyota цвета металлик, из машины выходит мускулистый парень в тельняшке, с виду больше напоминающий криминального авторитета из фильмов про бандитов: "А мы думали, ты в Москву уехал! Виталий Валерьевич, а можно нам на вечер организовать матч по баскетболу? Давно с соседними селами не соревновались!" Получив имя и координаты человека, который поможет устроить баскетбольный батл, мужчина уезжает. А Илюшина уже окружают дети, наперебой интересующиеся, когда начнутся уроки физкультуры.
В Курлеке его все знают. Он — самый главный спортивный деятель на весь томский пригород, где часто нет даже спортивных площадок и хоккейных коробок в отличие от богатого соседа, Томска. Площадок нет, а соревнования и тренировки есть, и все благодаря движению "Сельский футбол".
Илюшин улыбается, стоя под лучами осеннего солнца. Целый месяц он провел в больницах Томска с ковидом и только что вернулся в село, где его очень ждали — простые сельские мужики, которых ему удалось увлечь спортом, дети — особенно те, кто давно занимается в футбольных секциях.
Виталий — улыбчивый, доброжелательный и открытый. С детьми и взрослыми держится одинаково — как с равными. Готов поддержать разговор на любую тему, о футболе может говорить часами.
Сельская лига
"Что такое "Сельский футбол"? Движение любителей. У нас нет юридического лица, мы на этом никак не зарабатываем, не монетизируем, но очень многим интересно. По сути, это просто объединение тех, кто хочет играть в футбол. Ничего для этого не надо, никакой подготовки. Организуем, договариваемся о встречах, сами готовим поля и награды, ищем спонсоров, заказываем судей. Это мини-футбол. Редко в каком селе можно собрать команду под большое поле, даже команду больше семи человек, так что по схеме 4+1 (четыре полевых игрока и один вратарь) играем — что дети, что взрослые", — рассказывает Илюшин.
В среднем "Сельский футбол" проводит от 15 до 30 матчей в год. В них успели поучаствовать более 100 команд из 50 с лишним населенных пунктов, в том числе почти целиком Томский, Молчановский районы, Новосибирская и Кемеровская области. "Сельский футбол" набирает популярность и за пределами Сибири.
"В Ульяновске у нас филиал запущен. Так получилось, что я выиграл в конкурсе лидеров мнений на селе от Российского союза сельской молодежи, в Самаре проект "Сельский футбол" презентовал. Ну и с одним участником, Сергеем Лемасовым, мы спелись на этой почве. Он из села Шумовка Ульяновской области. В 2018 году он провел у себя турнир между улицами, а в 2019 году я туда приехал, и мы провели под эгидой "Сельского футбола" уже между четырьмя селами турнир. Еще у нас есть единомышленник — путешественник Александр Макаренко. Он в Чечне презентовал проект, там успел провести несколько турниров", — отмечает Илюшин.
Любовь с девяти лет
А началось все в 1997 году, когда Виталий впервые услышал трансляцию матча футбольного клуба "Томь" по радио. Тогда томский ФК впервые вышел в премьер-лигу, первый дивизион. Девятилетний мальчик на долгие годы загорелся футболом: чертил турнирные таблицы, слушал каждое утро новости спорта, где можно было узнать хоть что-то про команду. Даже хотел сам стать профессионалом, однако бронхиальная астма поставила на этой мечте крест.
Но любовь к спорту не угасала, и Илюшин остался футбольным фанатом — ездил на игры, заводил новые знакомства. Когда пришлось выбирать профессию, он решил, что даются ему история и работа с детьми, а значит, единственный путь — стать учителем истории. И он поступил в Томский педагогический университет.
"Тогда я его не окончил. Пошел работать отделочником, жил в Томске и уже спустя пару лет познакомился на квартирнике со своей будущей женой. А после свадьбы она сама предложила переехать в Курлек, откуда она родом. Тут был свой дом. Я сам тоже из села, так что быстро вошел в ритм. Это было в 2014 году. Я пришел в школу работать, хотел преподавать детям футбол, и меня взяли с условием, что доучусь. Я доучился", — вспоминает Виталий.
Первая команда
Первым делом молодой учитель начал собирать команду и готовить свое поле. На заднем дворе школы выкосили траву, а сваренные из труб ворота там уже были. Виталий разметил поле. Сначала в команду собрались такие же фанаты, как и он сам, но очень быстро стали подтягиваться те, кого молодой физрук сумел увлечь своим энтузиазмом.
Первый шаг был сделан. Теперь команду надо было куда-то вывозить, против кого-то выставлять. Соревнования, соответствующие уровню начинающих футболистов, проводил дважды в год Томский район.
"Я посчитал, что этого очень мало. Чтобы воспитать команду, этого не хватит: соревновательный опыт — вещь необходимая, его нужно где-то получать. Поэтому к 2017 году созрела идея провести свой чемпионат. Нашли единомышленников. Это сейчас нас таких в Томском районе более десятка команд, а изначально были только два профессиональных физрука. Там есть охранники, просто фермеры, продавцы в магазинах. Один в Росгвардии работает. А с охранником было так: он вышел покурить на балкон, увидел, что пацаны мяч пинают, причем криво, и решил научить. До сих пор учит и набирает новые группы. Уже три человека благодаря проекту сменили профессию и пошли работать в школу. 22 апреля мы провели первый матч на шесть детских команд, а уже спустя полтора месяца — на 22 команды из разных сел района. Уже подтянулись взрослые, которые тоже хотят играть", — рассказывает Илюшин.
Через ВК и Совфед
Тренировались везде, где была возможность: в школьных спортзалах, на пришкольных площадках и стадионах. Дети занимались как во время уроков физкультуры, так и после занятий — в секции, которую организовали учителя. Взрослые собирались, закончив работу и дела по хозяйству.
Рассказывать о себе помогал интернет. "Что дети, что взрослые особенно любят засветиться в соцсетях, оказаться на фото, в центре внимания и объектива. Многие ругают соцсети или TikTok за то, что из-за них все сидят дома и не играют во дворах. Но сейчас время такое. Без этого никуда, просто надо уметь это использовать. Особенно взрослым это нравится — новая активность в их жизни", — отмечает Виталий.
Он тоже освоил новое для себя пространство и начал вести соцсети. Выкладывает фото со всех событий, сделанные вручную афиши, публикует интервью с тренерами команд, игроками, представителями футбольных клубов.
Со временем решили проводить свои кубки параллельно с крупными событиями большого футбола. В августе планировался сельский чемпионат "Евро-2021" с красивым оформлением в цифровом пространстве — с "прифотошопленными" лицами местных знаменитостей на афише к фигурам Роналду и Месси, интервью в стиле Юрия Дудя, приглашенными профессиональными судьями. Соревнования сорвались из-за болезни лидера "Сельского футбола", но он не оставляет планов провести их в октябре.
На награды — кубки и статуэтки — деньги собирают совместно с родителями и спонсорами. "Подготовить поле, перевезти всех, нанять судью, приобрести награду — это в среднем 30 тыс. рублей. И мы пишем письма спонсорам, встречаемся с людьми: просим, чтобы нас поддержали. Например, для последней игры между взрослыми командами — там восемь команд было — нам помог с арендой профессиональных футбольных полей в Томске и кубками малый бизнес: автомастерская, магазин, пункт приема цветных металлов, производитель манков для охоты. Люди идут навстречу, если видят, что ты искренне этим занимаешься, ради спорта", — делится Илюшин.
Когда этого не хватает, обращаются к властям. Проект социальный, поэтому заявки на различные конкурсы и гранты оформляются почти каждый день. Виталий пишет и про проблемы со спортивным инвентарем и площадками на селе, и про алкоголизм и наркоманию, предлагая решение и объясняя: дети и взрослые сами хотят подвижности, активности и занятий спортом, а что может быть лучше, чем любимая миллионами игра, к тому же не требующая больших финансовых затрат? В итоге — и дисциплина, и здоровье, и возможность реализовать спортивные амбиции.
Обращения Виталия дают результаты: его активность уже заметили в Совете Федерации. "Члены Совфеда нас выслушивают, обсуждают наши проблемы вместе со мной и инициативной молодежью из села. Как выходишь из зала, местные власти начинают звонить, интересоваться — не надо ли чего. Сельские администрации находят деньги на турниры и оборудование, работа становится слаженнее", — рассказывает тренер.
Игра в удовольствие приносит результат
Постепенно растет и педагогическое мастерство. "Раньше я, как и все тренеры, мог накричать. Сейчас я перед детьми извиняюсь, если веду себя слишком эмоционально. Объясняю, что кричу, потому что переживаю. Хуже будет, если я замолчу — это значит, что мне уже все равно. Когда мы начинали учить, подход был тот, к которому сами привыкли, — играть на результат. А в любительском футболе мы начали от этого отходить. Обучались, приходили к европейской модели — играть ради удовольствия. И оказалось, что результаты с таким подходом растут гораздо быстрее — детям это больше нравится", — говорит Илюшин.
Возрастает интерес к игре и у юных воспитанников "Сельского футбола", причем не только у мальчиков. На последние соревнования Курлек выставил полноценную сборную, где есть и девочки. Так сломался тренерский стереотип, что девочкам это неинтересно.
"Сейчас сотни ребятишек начали заниматься как любители. Для них это возможность попробовать себя и понять, есть ли у них талант, их ли это спорт. Раньше в Томске только ДЮСШ №17 и "Томь" отбирали достойных, но некоторым, особенно сельским ребятишкам, нужно чуть больше времени, чтобы понять, раскрыться, — считает тренер. — И сейчас уже два парня прошли отбор в спортивную школу, две девушки ездят в город заниматься. И для многих "Сельский футбол" может стать отправной точкой в жизни, позволит построить карьеру, стать новым Львом Яшиным или Лионелем Месси".
Особых планов у Виталия пока нет — полный полет фантазии. Сейчас главная задача организаторов — провести "Евро" так, чтобы было интересно и детям, и взрослым.
Вадим Белозерцев