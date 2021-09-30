Футбол по-сельски. Как физрук организовал чемпионат и стал популярнее рок-звезды

Виталий Илюшин — простой учитель физкультуры из села Курлек в 35 км от Томска, однако для спортсменов-любителей в сибирских деревнях он звезда. Илюшин — один из главных организаторов любительского мини-футбольного чемпионата "Сельский футбол". За два года движение обрело популярность в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Ульяновской областях и Республике Чечня, стало стимулом заменить дурные привычки спортом для взрослых и вернуть интерес к урокам физкультуры детям

Пообщаться с Виталием я отправился в село Курлек — пригород, где стоят дачи и дома бизнесменов и политиков, предпочитающих жизнь в таунхаусах шумному городу. Есть тут и простые деревенские жители. Контраст с современным и постоянно кипящим областным центром чувствуется уже на подъезде — за исключением пары местных, работающих на свежем воздухе, на деревенских улицах с плотно посаженными рядами домов никого нет. Оживление появляется только у школы, она традиционно — центр всей активности на селе. Под еще теплым солнцем в новеньких пиджаках, купленных явно на вырост, бегают первоклашки. Дети постарше обсуждают уроки и делятся впечатлениями, оставленными прошедшим летом. От Кузбасса до Чечни "Виталий Валерьевич вернулся! Слышали?" — группка детей выходит из сельской двухэтажной школы, негромко делясь последними новостями, и быстро удаляется по проселочной дороге. Следом появляется мужчина среднего роста и телосложения с легкой щетиной на лице. Каждый, кто оказывается рядом, обязательно здоровается. Возле школы останавливается старенькая Toyota цвета металлик, из машины выходит мускулистый парень в тельняшке, с виду больше напоминающий криминального авторитета из фильмов про бандитов: "А мы думали, ты в Москву уехал! Виталий Валерьевич, а можно нам на вечер организовать матч по баскетболу? Давно с соседними селами не соревновались!" Получив имя и координаты человека, который поможет устроить баскетбольный батл, мужчина уезжает. А Илюшина уже окружают дети, наперебой интересующиеся, когда начнутся уроки физкультуры.

Описание Виталий Илюшин © Личный архив Виталия Илюшина

В Курлеке его все знают. Он — самый главный спортивный деятель на весь томский пригород, где часто нет даже спортивных площадок и хоккейных коробок в отличие от богатого соседа, Томска. Площадок нет, а соревнования и тренировки есть, и все благодаря движению "Сельский футбол". Илюшин улыбается, стоя под лучами осеннего солнца. Целый месяц он провел в больницах Томска с ковидом и только что вернулся в село, где его очень ждали — простые сельские мужики, которых ему удалось увлечь спортом, дети — особенно те, кто давно занимается в футбольных секциях. Виталий — улыбчивый, доброжелательный и открытый. С детьми и взрослыми держится одинаково — как с равными. Готов поддержать разговор на любую тему, о футболе может говорить часами. Сельская лига "Что такое "Сельский футбол"? Движение любителей. У нас нет юридического лица, мы на этом никак не зарабатываем, не монетизируем, но очень многим интересно. По сути, это просто объединение тех, кто хочет играть в футбол. Ничего для этого не надо, никакой подготовки. Организуем, договариваемся о встречах, сами готовим поля и награды, ищем спонсоров, заказываем судей. Это мини-футбол. Редко в каком селе можно собрать команду под большое поле, даже команду больше семи человек, так что по схеме 4+1 (четыре полевых игрока и один вратарь) играем — что дети, что взрослые", — рассказывает Илюшин. В среднем "Сельский футбол" проводит от 15 до 30 матчей в год. В них успели поучаствовать более 100 команд из 50 с лишним населенных пунктов, в том числе почти целиком Томский, Молчановский районы, Новосибирская и Кемеровская области. "Сельский футбол" набирает популярность и за пределами Сибири.

"В Ульяновске у нас филиал запущен. Так получилось, что я выиграл в конкурсе лидеров мнений на селе от Российского союза сельской молодежи, в Самаре проект "Сельский футбол" презентовал. Ну и с одним участником, Сергеем Лемасовым, мы спелись на этой почве. Он из села Шумовка Ульяновской области. В 2018 году он провел у себя турнир между улицами, а в 2019 году я туда приехал, и мы провели под эгидой "Сельского футбола" уже между четырьмя селами турнир. Еще у нас есть единомышленник — путешественник Александр Макаренко. Он в Чечне презентовал проект, там успел провести несколько турниров", — отмечает Илюшин. Любовь с девяти лет А началось все в 1997 году, когда Виталий впервые услышал трансляцию матча футбольного клуба "Томь" по радио. Тогда томский ФК впервые вышел в премьер-лигу, первый дивизион. Девятилетний мальчик на долгие годы загорелся футболом: чертил турнирные таблицы, слушал каждое утро новости спорта, где можно было узнать хоть что-то про команду. Даже хотел сам стать профессионалом, однако бронхиальная астма поставила на этой мечте крест. Но любовь к спорту не угасала, и Илюшин остался футбольным фанатом — ездил на игры, заводил новые знакомства. Когда пришлось выбирать профессию, он решил, что даются ему история и работа с детьми, а значит, единственный путь — стать учителем истории. И он поступил в Томский педагогический университет. "Тогда я его не окончил. Пошел работать отделочником, жил в Томске и уже спустя пару лет познакомился на квартирнике со своей будущей женой. А после свадьбы она сама предложила переехать в Курлек, откуда она родом. Тут был свой дом. Я сам тоже из села, так что быстро вошел в ритм. Это было в 2014 году. Я пришел в школу работать, хотел преподавать детям футбол, и меня взяли с условием, что доучусь. Я доучился", — вспоминает Виталий. Первая команда Первым делом молодой учитель начал собирать команду и готовить свое поле. На заднем дворе школы выкосили траву, а сваренные из труб ворота там уже были. Виталий разметил поле. Сначала в команду собрались такие же фанаты, как и он сам, но очень быстро стали подтягиваться те, кого молодой физрук сумел увлечь своим энтузиазмом.

Первый шаг был сделан. Теперь команду надо было куда-то вывозить, против кого-то выставлять. Соревнования, соответствующие уровню начинающих футболистов, проводил дважды в год Томский район. "Я посчитал, что этого очень мало. Чтобы воспитать команду, этого не хватит: соревновательный опыт — вещь необходимая, его нужно где-то получать. Поэтому к 2017 году созрела идея провести свой чемпионат. Нашли единомышленников. Это сейчас нас таких в Томском районе более десятка команд, а изначально были только два профессиональных физрука. Там есть охранники, просто фермеры, продавцы в магазинах. Один в Росгвардии работает. А с охранником было так: он вышел покурить на балкон, увидел, что пацаны мяч пинают, причем криво, и решил научить. До сих пор учит и набирает новые группы. Уже три человека благодаря проекту сменили профессию и пошли работать в школу. 22 апреля мы провели первый матч на шесть детских команд, а уже спустя полтора месяца — на 22 команды из разных сел района. Уже подтянулись взрослые, которые тоже хотят играть", — рассказывает Илюшин. Через ВК и Совфед Тренировались везде, где была возможность: в школьных спортзалах, на пришкольных площадках и стадионах. Дети занимались как во время уроков физкультуры, так и после занятий — в секции, которую организовали учителя. Взрослые собирались, закончив работу и дела по хозяйству. Рассказывать о себе помогал интернет. "Что дети, что взрослые особенно любят засветиться в соцсетях, оказаться на фото, в центре внимания и объектива. Многие ругают соцсети или TikTok за то, что из-за них все сидят дома и не играют во дворах. Но сейчас время такое. Без этого никуда, просто надо уметь это использовать. Особенно взрослым это нравится — новая активность в их жизни", — отмечает Виталий. Он тоже освоил новое для себя пространство и начал вести соцсети. Выкладывает фото со всех событий, сделанные вручную афиши, публикует интервью с тренерами команд, игроками, представителями футбольных клубов. Со временем решили проводить свои кубки параллельно с крупными событиями большого футбола. В августе планировался сельский чемпионат "Евро-2021" с красивым оформлением в цифровом пространстве — с "прифотошопленными" лицами местных знаменитостей на афише к фигурам Роналду и Месси, интервью в стиле Юрия Дудя, приглашенными профессиональными судьями. Соревнования сорвались из-за болезни лидера "Сельского футбола", но он не оставляет планов провести их в октябре.