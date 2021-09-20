В Марий Эл началась вакцинация иностранцев от коронавируса

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Платная вакцинация иностранцев от коронавируса препаратом "Спутник лайт" началась в Марий Эл, сообщает пресс-служба Минздрава Республики Марий Эл в понедельник.

"Вакцинация граждан [РФ] от коронавирусной инфекции проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. В настоящее время медицинскими организациями закуплено 2 000 доз вакцины "Спутник лайт" для вакцинации иностранных граждан - студентов и трудовых мигрантов. Вакцинация проводится на возмездной основе, за счет средств самих граждан или их работодателей", - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения республики Юлиану Зейтулаеву.

Отмечается, что привиться можно во всех поликлиниках в Йошкар-Оле.

На 20 сентября, по данным пресс-службы, прививки от коронавируса получили более 177 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 25 октября. В республике под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 19 110 случаев заражения коронавирусом, 17 321 пациентов выздоровели, 562 умерли.