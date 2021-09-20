Переселение жителей Ростовской области из ветхих домов может завершиться в 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Программа по переселению жителей Ростовской области из ветхого жилья может завершиться к концу 2023 года, для этого есть все ресурсы. Об этом рассказал журналистам в понедельник председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергей Степашин.

Он отметил, что в области предстоит переселить еще более 4 тыс. человек, ранее программу планировалось завершить в 2025 году. "4,5 тыс. человек нужно еще переселить, чтобы выполнить эту программу. То, что до конца 2023 года она будет выполнена, у нас сомнений нет, для этого есть ресурсы, и самое главное - строители и хорошие строительные компании", - сказал он.

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сейчас в области за средства местного бюджета выполняется переселение людей, зарегистрированных в 2017 году. "И сегодня уже приступили к этой работе для тех, кто зарегистрирован после января 2017 года. Не случайно сегодня дано поручение оценить наши возможности и выйти, возможно, в еще большую сдвижку влево для ускорения решения задачи", - сказал журналистам глава региона.

По данным правительства Ростовской области, по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в 2019-2021 годах необходимо переселить 4 240 человек, в настоящее время программа выполнена на 94%.