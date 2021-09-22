В Татарстане выделят 232 млн рублей на выплаты медикам за вакцинацию населения от ковида

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Медикам, участвующим в вакцинации против COVID-19, предусмотрены дополнительные выплаты, они составляют от 40 до 60 рублей за каждого привитого. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Выплаты <...> устанавливаются в целях материального стимулирования медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в совокупном размере 200 рублей за одного вакцинированного", - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, на первом и втором этапах введения препаратов медицинским работникам, осуществившим осмотр пациента перед вакцинацией, будут платить по 60 рублей. Медикам, проводившим вакцинацию, по 40 рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, объем межбюджетного трансферта на указанные цели составляет 232,2 млн рублей.

Начисление выплат проводится с 27 августа до 31 декабря 2021 года включительно.