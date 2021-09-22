Петербург получит 4,5 млрд рублей из резервного фонда кабмина на больничные по COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург получит из резервного фонда правительства 4,5 млрд рублей на оплату больничных для пациентов с коронавирусом, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"Петербург получит из резервного фонда правительства РФ более 4,5 млрд рублей на оплату больничных для пациентов с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, средства будут перечислены в виде межбюджетного трансферта и направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Это позволит оплатить счета и реестры счетов на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с заболеванием или подозрением на коронавирусную инфекцию в условиях круглосуточного стационара в рамках территориальной программы ОМС за период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года.

По последним данным, в Петербурге выявили 606 116 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 571 738 человек, умерли 21 407. За последние сутки в городе выявили 1521 случай заражения.