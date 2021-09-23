Карбоновые полигоны создадут в Томской, Воронежской областях и Башкортостане

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сеть карбоновых полигонов в РФ будет расширена до 14 регионов, новые полигоны будут созданы в Томской и Воронежской областях, а также в Башкортостане. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобрнауки России по итогам заседания Экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.

"Утверждены предложения вузов и научных институтов о создании карбоновых полигонов в Томской и Воронежской областях, а также в Республике Башкортостан. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что срок реализации программ новых участников - это 2022 2023 годы", - говорится в сообщении.

В Томской области для создания научно-образовательной инфраструктуры для разработки и испытаний технологий контроля баланса климатически активных газов объединятся оператор проекта - Томский государственный университет, Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения (СО) РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Институт химии нефти СО РАН и Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа. Партнером полигона станет ПАО "Транснефть".

В Воронеже, как сообщили в министерстве, полигон будет репрезентативно отражать ключевые типы экосистем центральной части лесостепи Русской равнины и включит территории лесных насаждений разного возраста, залежные земли, покрытые степной растительностью, заболоченные участки поймы с высоким уровнем залегания почвенных грунтовых вод и сельскохозяйственные земли. Оператором карбонового полигона станет Воронежский государственный лесотехнический университетом им Г. Ф. Морозова.

В Башкортостане представители реального сектора экономики, образовательные организации и региональные органы власти объединят усилия для изучения различных способов геологического хранения углекислого газа и построения моделей хода депонирования углерода растительностью. Индустриальными партнерами полигона станут содовая компания и российская нефтехимическая компания "Газпром нефтехим Салават".

На заседании, по данным министерства, также принято решение о расширении состава участников карбонового полигона Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня. В планах создание эко-климатического мегатранссекта через всю Россию. Первая точка наблюдений уже работает в Тюменской области на озере Кучак. Появятся станции мониторинга в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Планы на 2021 год

Также участники заседания утвердили программу создания и функционирования полигона в Сахалинской области. По данным Минобрнауки, карбоновый полигон на Сахалине охватит морскую экосистему залива Анива (Охотское море), а после 2023 года планируется проводить исследования и на острове Итуруп, где ученые будут осуществлять мониторинг природных и антропогенных систем в условиях глобальных изменений окружающей среды.

Оператором полигона стал Сахалинский государственный университет (СахГУ), а партнерами - крупные компании региона. Так, например, компания "Сахалин энерджи" выделит 20 млн рублей на создание карбоновой фермы по улавливанию углерода макроводорослями и двустворчатыми моллюсками. СахГУ совместно с Высшей школой экономики запустит программу дополнительного профессионального образования по углеродному регулированию для сотрудников организаций участников полигона.

"До всех организаций, чьи программы мы утвердили на прошлом заседании совета, доведены деньги на закупку оборудования. Все научные проекты, которые были заложены в программы, прошли экспертизу Российской академии наук. До конца года мы откроем все запланированные полигоны. В октябре запустятся полигоны Свердловской области и Чеченской Республике, а в ноябре и декабре - Калининградской области и Краснодарского края", - сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

Карбоновые полигоны - территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводится изучение климатически активных газов. Исследования включают разработку и адаптацию технологий измерений надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.