Многодетные семьи в Марий Эл с 2023 года смогут получить выплаты вместо земельного участка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Многодетные семьи в Республике Марий Эл с 2023 года смогут получить денежные компенсации в размере 250 тыс. рублей вместо положенных им по закону земельных участков. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного Собрания.

"Депутаты поддержали правительственный закон об альтернативной мере социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей, вместо предоставления бесплатного земельного участка. Принятый закон не отменяет возможность получения многодетной семьей земельного участка, а дает право выбора: либо получить участок, либо оформить целевую денежную выплату, которая будет компенсировать расходы семьи на приобретение участка для строительства дома в пределах территории Марий Эл", - говорится в сообщении.

Поясняется, что порядок предоставления компенсаций, формирование первых списков желающих ее получить и расчет необходимых затрат будут проведены к 2023 году.

Размер денежной компенсации составит 250 тыс. рублей, однако, если стоимость приобретенного земельного участка меньше размера выплаты, то будут компенсированы только фактические затраты. Кроме того, средства не будут выдаваться на руки, а будут перечисляться продавцу участка. Планируется, что механизм использования выплаты будет похож с порядком реализации материнского капитала при приобретении жилья.

По состоянию на 1 января 2021 года, как следует из опубликованных на сайте Госсовета Республики Марий Эл данных, в регионе на учете в качестве имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно состоят 7 296 граждан, в том числе 2 606 граждан с тремя и более детьми.

Согласно информации на сайте партии "Единая Россия", федеральный закон, по которому многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельных участков, действует в России с 2015 года. При этом правила их получения устанавливают сами субъекты РФ. Во многих регионах взамен участков предоставляют единовременные выплаты на покупку земли или жилья, а также его строительство.