Эксперты: практики Башкирии и Свердловской области в здравоохранении нужно масштабировать

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Опыт Республики Башкортостан и Свердловской области в части оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам нужно распространить в других регионах страны. К такому мнению пришли участники пресс-конференции по отбору лучших практик в сфере здравоохранения на платформе "Смартека".

"Мы, изучив довольно длительный опыт применения данной практики [по созданию системы автоматизированного сервиса по пожизненному сопровождению лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями], увидели довольно хорошие результаты в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом. И мы хотим поделиться данным опытом с другими регионами, потому что проблема болезни системы кровообращения <...>, по сути, самая глобальная и самая масштабная", - сказал главный внештатный специалист по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Владимир Пешков.

Включенный в "Смартеку" опыт Башкирии заключается в формировании 12 онлайн-реестров пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в которые включаются все больные сразу после постановки соответствующего диагноза. При поступлении сигнала скорой помощи о необходимости проведения операции пациентам из этих реестров, специалисты центра управления рисками смотрят, где в этот момент в республике имеется свободная операционная, чтобы сократить сроки ожидания, и направляют напрямую в свободную операционную. Информация о пациенте, нуждающемся в операции, заранее поступает в больницу, благодаря чему рентген-хирурги имею возможность подготовить операционную до приезда больного, что позволяет экономить время и улучшает эффект от проведенной операции, сказал Пешков.

Наблюдение за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществляется в течение всей жизни человека, что позволяет заблаговременно выявлять осложнения и снизить смертность. В частности, благодаря системе смертность от инфаркта миокарда снизилась на 13%, а госпитализация людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - до 3,7%. Общая смертность населения в Башкортостане за счет реестров в 2021 году снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом в ковидный 2020 год, добавил Пешков.

В Свердловской области, также участвующей в конкурсе "Смартеки", была создана медицинская информационная система с оцифрованными данными о здоровье беременных. Пациенткам не нужно ждать в очередях в регистратуру, чтобы получить бумажную карту или талон, всю информацию врач и женщина могут получить в электронном виде, что сокращает ожидание при консультации или госпитализации беременных с нескольких недель до нескольких часов, сказал руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ Свердловской области "Екатеринбургский клинический перинатальный центр" Николай Анкудинов. На сегодняшний день эта практика используется также в Вологодской, Иркутской и Тамбовской областях.

"Все оцифровано, никаких бумажных документов сейчас вести не требуется, эти процессы полностью автоматизированы, тем самым позволяют полностью оптимизировать работу врачебного административного персонала, который занимается оформлением потоков пациентов и, соответственно, снижает проценты ошибок [в документах], <…> то есть мы исключаем человеческий фактор. Также повышаем взаимодействие пациентки с медицинской организацией, когда пациент может не бегать за какими-то талонами, бумажками на запись", - добавил Анкудинов.

"Смартека" - платформа по поиску и обмену практиками, которые могут использоваться в реализации национальных проектов и послужат улучшению качества жизни людей. В отборе могут принимать участие практики, уже доказавшие свою эффективность, и реализованные в государственных больницах и частных клиниках. Все практики пройдут экспертизу, и 15 ноября 2021 будут объявлены победители, практики которых будут поддержаны для тиражирования в регионы. Платформа "Смартека" разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ).