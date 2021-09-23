В Петербурге завершили этап программы сокращения случаев гепатита С среди подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Первый этап программы элиминации (исключения из числа распространенных заболеваний) гепатита С завершился в Санкт-Петербурге, за два года медики вылечили всех подростков, у которых зарегистрировано заболевание. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"По вирусному гепатиту на сегодняшний день мы имеем 305 излеченных подростков, которые действительно после восьминедельного курса излечились, полностью элиминирован вирус. Препараты хороши, практически нет побочных эффектов. Эти два года, которые мы идем, мы практически достигли того, что всех, кого мы знаем, мы их излечили. Кого мы не знаем, мы ждем и готовы поддержать", - рассказал он.

Он добавил, что после изменений, внесенных в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, которые позволяют осуществлять терапию гепатита С полностью бесплатно для пациентов, а также благодаря программе 50-процентной скидки на лекарственные препараты для льготных категорий граждан, терапию получили 35 медицинских работников.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщал, что перед российским здравоохранением стоит задача исключить из числа распространенных заболеваний гепатит С в стране к 2030 году, в частности - сократить смертность от осложнений заболевания. По его словам, в настоящее время в России в год умирают около 17 тыс. человек от последствий гепатита С. При этом в стране имеются все необходимые современные средства для лечения этого заболевания и "есть возможность спасти большое количество людей", пояснил эксперт.