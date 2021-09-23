Минсельхоз синхронизирует работу по модернизации мелиоративных систем в Чечне и Ингушетии

ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз синхронизирует работу по модернизации мелиоративных систем в Ингушетии и Чеченской Республике, сообщил журналистам в четверг первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику.

"Основной объем воды поступает [в Чеченскую Республику] с территории Ингушетии. И получается так, что недостаточные работы, которые проводятся на этой территории по модернизации, не позволяют повысить пропускную способность. Мы детально изучили эту проблему и в самое ближайшее время будем синхронизировать эти действия, которые будут вестись одновременно на территории двух республик", - сказал Хатуов, добавив, что это позволит обеспечить необходимым количеством воды вводимые в эксплуатацию мелиорируемые земли в Чеченской Республике.

Кроме того, по его словам, будет удовлетворена просьба аграриев Чечни в научном сопровождении всего сельскохозяйственного цикла.

"В ближайшее время приедет делегация наших ученых-агрономов, которая будет совместно с Минсельхозом региона, с фермерами отрабатывать научное сопровождение по каждой культуре - это пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, который становится более популярным в республике", - добавил Хатуов.

По данным правительства Чеченской Республики, в регионе планируется ввести в оборот более 10 тыс. га мелиорируемых земель.