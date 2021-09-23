Заболеваемость ковидом в Вологодской области достигла максимума за всю пандемию

ВОЛОГДА, 23 сентября. /ТАСС/. Четвертая волна заболеваемости COVID-19 наблюдается в Вологодской области. Количество заболевших за сутки достигло максимума за все время пандемии - порядка 250, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Ограничения [по коронавирусу] пока остаются, и, мне кажется, они оправданны по одной причине - в Российской Федерации, в европейских странах и в Вологодской области начинается четвертая волна подъема заболеваемости. У нас количество ежесуточных приростов постоянно растет, достигло уже порядка 250 в сутки - это исторический максимум", - сказал Кувшинников, отвечая в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" на вопрос жителя области, когда предприятиям общепита разрешат работать по ночам.

Как отметил губернатор, увеличивается число госпитализированных в монопрофильные госпитали, сейчас там находятся 1 200 пациентов, много - с тяжелыми формами болезни, на аппаратах ИВЛ. Поэтому в регионе решили дополнительно открыть 70 коек в моногоспиталях и готовятся к открытию следующей очереди коек. "Поэтому снять эти ограничения, когда начинается четвертая волна, когда растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, невозможно" - отметил Кувшинников.

Оставшихся ограничений не так и много, отметил губернатор. В основном кафе и рестораны работают практически до полуночи, количество посетителей довольно высокое. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в ночные часы запрещена не только работа общепита, но и всех других увеселительных заведений, потому что в ночное время проконтролировать соблюдение санитарных правил практически невозможно.

На 23 сентября в области выявлено 66 982 заразившихся, прирост за сутки - 244 человека. Выздоровели 60 404 человека, умерли 1 800 человек. Привиты более 296 тыс. жителей, или 41% от плана.