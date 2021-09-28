Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступают с концертом в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Концерт оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова впервые проходит в Воронеже. Выступление началось в 19:00 мск в концертном зале Event-Hall Сити-парка "Град", сообщила ТАСС во вторник его представитель Анна Курочкина.

"Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступают в Воронеже впервые. Безусловно, это действительно выдающееся событие для всего Черноземья. Еще более ожидаемое потому, что концерт дважды переносился", - сообщила она.

Она добавила, что Анна Нетребко исполнит в том числе Vissi d’arte из оперы "Тоска" Дж. Пуччини, арию Леоноры Tacea la note placida из оперы "Трубадур" Дж. Верди, а в исполнении Юсифа Эйвазова прозвучат E lucevan le stelle из оперы "Тоска" Дж. Пуччини, увертюра к опере "Кармен" Ж. Бизе, O fede negar Potessi из оперы Luisa Miller Дж. Верди.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС административный управляющий концертного зала Алексей Кравер, заполняемость мест по рекомендациям Роспотребнадзора из-за коронавируса не превышает 50%. По данным сайта Event-Hall, стоимость билетов на концерт составила от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 2020 году планировали провести первый тур по пяти российским городам, выбрав Воронеж, Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск и Самару. Из-за пандемии коронавируса в Воронеже выступление 27 октября 2020 года было перенесено вначале на 18 марта 2021 года, а затем на 28 сентября.

Нетребко с 1994 года является солисткой Мариинского театра в Санкт-Петербурге, в ее репертуаре партии в операх "Риголетто" Джузеппе Верди, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Война и мир" Сергея Прокофьева и многих других. Удостоена звания народной артистки России, награждена Государственной премией РФ (2005), другими наградами и званиями. Выступает на лучших зарубежных площадках, таких как "Метрополитен-опера", "Карнеги-холл", Венская государственная опера и других. Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов тоже выступает на ведущих оперных площадках мира, в числе его ангажементов - Макдуф ("Макбет" Джузеппе Верди) в Баварской государственной опере в Мюнхене, Андре Шенье в Пражском национальном театре, Морис Саксонский ("Адриенна Лекуврер" Франческо Чилеа) в Мариинском театре, Радамес ("Аида" Верди) на фестивале "Арена ди Верона" и Зальцбургском фестивале, Манрико ("Трубадур" Верди) в Венской государственной опере.