Власти Югры заявили, что мощности мусорных полигонов в регионе хватит на четыре года

ТАСС, 29 сентября. Мощности полигонов ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где в том числе существуют районы без круглогодичного транспортного сообщения, хватит на три-четыре года, поэтому опасности возникновения мусорного коллапса в регионе нет. Об этом сообщил журналистам замгубернатора округа Алексей Забозлаев на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" в Москве в среду.

"Сегодня опасности [мусорного коллапса] нет. <…> Запас на три-четыре года у нас есть", - сказал Забозлаев.

Всего в регионе образовывается около 510 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, из них 10 тыс. производится на территориях, с которыми нет круглогодичного сообщения. При этом регион может отправлять на переработку 166 тыс. тонн, что составляет 32% от всего объема ТКО, пояснил замгубернатора.

"Мы наши межмуниципальные полигоны формируем по принципу экотехнопарка, где предусмотрены отдельные площадки для предложения бизнеса, чтобы размещал производство по переработке вторичных ресурсов. Мы будем настраиваться, в первую очередь, на внутренний рынок потребления - это и строительная отрасль, и малые архитектурные формы", - пояснил замгубернатора.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология", на исполнение которого в РФ планируется направить более 4 трлн рублей. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.