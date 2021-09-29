На Ставрополье 4,5 тыс. жителей подали заявки на бесплатную догазификацию

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Порядка 4,5 тыс. жителей Ставропольского края подали заявки на участие в программе бесплатной догазификации. Стоимость работ оценивается почти в 2 млрд рублей, заявки будут выполнены в течение двух лет, сообщил в среду губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями.

"Решение Владимира Владимировича Путина было однозначным - если есть участок, до него должны довести газ. У нас сегодня 4,5 тыс. заявок почти на 2 млрд рублей на подключение по газу, догазификация. Все они будут исполняться в течение ближайших двух лет", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан - за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.