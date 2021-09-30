В Карачаево-Черкесии открылась первая в регионе модельная библиотека

ЧЕРКЕССК, 30 сентября./ТАСС/. Первая модельная библиотека открылась в Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Культура". Для этих целей модернизирована библиотека в Абазинском районе республики, написал в четверг глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Библиотека нового поколения с конференц-залом и концертным залом распахнула свои двери в ауле Псыж. Центральная районная библиотека им. К. Л. Мхце благодаря национальному проекту "Культура" прошла серьезное преображение и после модернизации предстала перед нами в совершено ином облике. Сегодня здесь оборудовано полноценное инновационное пространство с современной компьютерной техникой и интерактивными гаджетами. Здесь есть все, что нужно и детям, и взрослым для полезного и увлекательного времяпрепровождения, для научных проектов, дискуссий и рождения идей", - написал Темрезов.

Он обратил внимание, что библиотеки не должны пустовать, их необходимо перестраивать с учетом веяний и современных требований к образовательному процессу. "Эффект от первого года реализации проекта в других регионах показал рост количества посещений читателей почти на 30%. Уверен, и у нас в Псыже результат будет не хуже! А в планах - открыть такие же модельные библиотеки для начала в Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах", - добавил глава региона.

Модельная библиотека - это библиотека, соответствующая всем современным стандартам. Благодаря нацпроекту закупается новая мебель, установлен информационный терминал, обновлен книжный фонд.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране.