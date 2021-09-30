В Северной Осетии газораспределительные сети проложили в 142 из 171 населенного пункта

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Газораспределительные сети проложили в 142 из 171 населенного пункта Северной Осетии. Об этом сообщил руководитель республиканского штаба по догазификации - врио заместителя председателя правительства региона Ахсарбек Фадзаев на заседании под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Газораспределительные сети уже проложены в 142 из 171 населенного пункта республики. Под программу догазификации подпадает 2 031 домовладение. Объем необходимых средств для выполнения социальной газификации в регионе всего составляет 78 млн 431 тысячу рублей, в среднем стоимость одного техприсоединения - 46 340 рублей", - сказал Фадзаев.

В настоящее время продолжается активный сбор заявок населения на подведение газа. Подать заявку на подключение возможно как через клиентский центр ООО "Газпром газораспределение Владикавказ", так и в развернутых мобильных пунктах.

Параллельно республикой совместно со структурами ООО "Газпром межрегионгаз" реализуется подписанная в декабре 2020 года программа развития газоснабжения и газификации региона на период - 2021-2025 годы. По этой программе на общую сумму в 1,3 млрд рублей в республике проложат несколько новых газопроводов, а также проведут реконструкцию и техническое перевооружение восьми газораспределительных сетей.

Как отметил Николай Шульгинов, на данный момент уровень газификации республики достигает почти 90%, что является одним из самых высоких показателей в России.