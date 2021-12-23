Спорт больших достижений — для всех. Об открытии отделения Специальной олимпиады на Кубани

"Сапожник без сапог"
Краснодарский край уже несколько лет входит в пятерку российских регионов, где больше всего людей выбирают здоровый образ жизни. Около 55% населения региона, а это больше трех миллионов человек, регулярно занимаются спортом. Есть среди них и люди с особенностями здоровья. Однако заниматься серьезным спортом с детства раньше им было сложно — в регионе упор на подготовку ребят к участию в крупных соревнованиях международного уровня делали лишь учреждения социальной защиты населения региона, то есть психоневрологические интернаты для совершеннолетних.
Сейчас в масштабах страны развитием адаптивного спорта занимается Специальная Олимпиада России, ее региональные отделения до недавнего времени работали в 64 субъектах, на Кубани такого отделения не было. Но теперь все изменилось — в Краснодарском крае тоже появилось свое региональное отделение Специальной Олимпиады России.
По данным министерства спорта Краснодарского края. в составе особенной сборной Краснодарского края выступает 21 спортсмен по четырем дисциплинам: плавание, легкая атлетика, тхэквондо, настольный теннис.
До недавнего времени они могли готовиться к участию в крупных соревнованиях и нарабатывать практику только на базе учреждений социальной защиты населения региона, где занимаются реабилитацией, развитием и адаптацией таких людей.
Но в такие центры люди с особенностями развития попадают уже по достижении совершеннолетнего возраста. В детских же коррекционных учреждениях в основном с ребятами занимаются традиционной физической культурой. И это при том, что в профессиональном спорте будущих чемпионов принято взращивать с раннего детства, а перспективой для особенных спортсменов является выступление на Всемирных играх Специальной Олимпиады, то есть международных соревнованиях, которые относятся едва ли не к спорту высших достижений.
В детских учреждениях региона адаптивный спорт развит не так сильно, фактически ребята до недавнего времени почти не принимали участие в соревнованиях выше краевого уровня. Но теперь это станет возможным именно благодаря региональному отделению Специальной Олимпиады России. Тут намерены сделать упор на подготовку особенных атлетов, внедрить принципы юнифайд-спорта (это когда за одну команду выступают атлеты с особенностями развития и спортсмены без нарушений здоровья), а также организует и уже проводит соревнования всероссийского уровня. Также региональное отделение намерено расширить географию взаимодействия с психоневрологическими интернатами по всему региону.
Александра. История побед
Государственное учреждение "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью" за всю историю своего существования было единственным проводником особенных спортсменов в большой спорт. Центр, куда попадают после совершеннолетия, выпустил больше всего на Кубани особенных чемпионов мирового уровня. Для того, чтобы воспитанники могли участвовать в отборах в состав национальных сборных и выступать на соревнованиях различного уровня, руководство центра напрямую взаимодействовало со Специальной Олимпиадой России, фактически выполняя функции местного отделения.
Центр был создан в 1994 году, сейчас здесь живут и занимаются более 400 человек. В центре около 10 спортивных секций: шашки, шахматы, бочче, мини-футбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, бег на снегоступах, в них занимаются около 80 воспитанников центра. Сейчас в центре живут четверо призеров и участников Всемирных игр Специальной Олимпиады.
Одна из них — Александра Кугрышева — в 2019 году со Всемирных игр Специальной Олимпиады, проходивших в ОАЭ, привезла сразу две золотые медали: в толкании ядра и ходьбе на 400 метров.
Сейчас Александре уже 40 . Готовясь к разговору, она надела все свои награды, которые, как признается, с самого момента вручения вселяют в нее уверенность в жизни.
”В реабилитационный центр я приехала, когда мне было 19 лет. Мы тут часто собираемся вместе, смотрим по телевизору спортивные соревнования, мне всегда нравилось наблюдать за спортсменами. В центре и сейчас работает секция легкой атлетики, а когда-то я несколько раз сходила на занятия, там уже были ребята, которые долго занимались этим видом спорта, я посмотрела на них, мне понравилось, а потом тренер сказал мне, что и я могу попробовать”, — вспоминает Александра начало спортивной карьеры.
Некоторое время девушка набирала спортивную форму, потом нагрузки росли, она занималась уже несколько раз в день, все свободное время готовилась, и вот наступил день отъезда на всемирные соревнования.
”Я волновалась, ребята пожелали, чтобы у меня все сложилось. Когда уезжала на соревнования, думала, что буду скучать по всем, но не плакала, ребята мне помогали, поддерживали, спасибо им! Мой тренер Евгений Прокофьевич проводил меня в Москву, там я поступила в распоряжение тренеров сборной России Валерии Витальевны и Дмитрия Александровича, провели подготовительную неделю”, — такой была поездка спортсменки на Игры в Объединенные Арабские Эмираты.
Друзья из армавирского центра звонили ей практически каждый день, запомнилось и знакомство с членами сборной России. ”На мне была розовая футболка и черные лосины, у всех в сборной была одинаковая форма. Когда вышла на стадион, переживала. Самое главное было не забыть: посмотреть на флаг и идти строго по своей дорожке. На трибунах все кричали: "Александра, Александра!" — это держало меня в тонусе. А когда я поняла, что выиграла, почувствовала радость и гордость за победу, за то, что смогу привезти в Краснодарский край награды, которые завоевала для России, я даже не ожидала тогда, что могу это сделать”, — вспоминает спортсменка.
В тех Всемирных играх участвовали около семи тысяч человек, с ребятами из других стран из-за незнания языка общаться можно было только при помощи волонтеров, но всегда жали друг другу руки, появились новые друзья.
”Я стала еще увереннее в себе, у меня получилось завоевать медали, моя мечта идти вперед дальше, продолжать заниматься спортом”, — резюмировала Александра.
В Казань за медалями
Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани должны были пройти 22−28 января 2022 года, но из-за пандемииих перенесли на январь 2023. Представлять Россию и Кубань на играх будут двое воспитанников армавирского центра, один из них, 28-летний Александр Козлов, будет выступать на соревнованиях по бегу на снегоступах. Для Краснодарского края этот вид спорта можно смело назвать диковинным, так как снег здесь выпадает редко, и толщина его покрова обычно не превышает пары десятков сантиметров.
”Вначале я занимался легкой атлетикой, мне был 21 год, когда я впервые надел снегоступы, тогда как раз выпал снег”, — вспоминает Александр. Сейчас у него на счету несколько медалей всероссийских соревнований — по легкой атлетике и бегу на снегоступах, он участник Всемирных игр Специальной Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2015 году, тогда, выступая в дисциплине легкой атлетики, он пробежал дистанции 1,5 тыс. метров и 3 тыс. метров, но призовых мест не занял.
Тренер Александра Евгений Матусевич пояснил, что основой тренировочного процесса в беге на снегоступах является легкоатлетическая подготовка, поэтому большой проблемы в отсутствии снега нет. Александр продолжит тренировки и усилит их ближе к дате проведения игр.
”Главное для меня — не подвести тренеров, Краснодарский край и всех, кто верит в меня. Это же гордость — представлять честь России", — говорит Александр.
Еще Александр надеется найти на Играх новых друзей и пообщаться с теми, с кем ранее познакомился на других соревнованиях. Так, например, в состав сборной России вошел Артем Баранов из Тамбовской области, приятель Александра, с которым они дружат со времен участия во Всероссийских соревнованиях.
Интересно спортсмену обзавестись и друзьями из других стран — он надеется, что пообщаться с ними помогут волонтеры. ”Я мечтаю стать тренером, чтобы в дальнейшем помогать другим ребятам развиваться, занимаясь спортом”, — поделился он планами.
Евгений Матусевич считает, что спорт помогает ребятам развиваться не только физически, но и психологически. Именно тренировки делают их более настойчивыми, уверенными, а это развивает самостоятельность — необходимая для особенного человека черта характера.
"На соревнованиях у них появляется возможность общаться с такими же ребятами из других регионов, завязываются контакты, появляется социальный опыт, они знакомятся с жизнью других городов и стран, это расширяет их кругозор и активизирует познавательные способности”, — говорит Матусевич.
Своя олимпиада
Появление в регионе собственного отделения Специальной Олимпиады России не только улучшит качество подготовки спортсменов, но и позволит превратить регион с его богатой спортивной инфраструктурой в один из центров проведения мероприятий Специальной Олимпиады.
Территориальное отделение Специальной Олимпиады России изначально торжественно открыли в олимпийской столице страны — Сочи — в 2019 году на стадионе "Фишт". Сразу же руководство отделения замахнулось на проведение соревнований всероссийского уровня и внедрение принципов юнифайд-спорта — и уже через год в Сочи впервые прошел Всероссийский турнир по юнифайд-мини-футболу, в котором участвовали 11 команд из разных регионов России, среди которых была и местная юношеская команда. С 2021 года территориальное Сочинское отделение трансформировали в региональное — краевое.
Первым массовым мероприятием Краснодарского краевого отделения стал инклюзивный забег с элементами эстафеты, который прошел в марте 2021 года в Сочи. Принять участие в нем могли атлеты любого возраста.
В июне в Сочи провели Всероссийский женский турнир Специальной Олимпиады по футболу "Матч добра", который стал первым в истории России общенациональным турниром для особенных девушек. Краснодарский край укомплектовал и местную женскую команду, для которой соревнования стали дебютными.
В октябре на Кубани определили сильнейшие в России юношескую и женскую юнифайд-команды по мини-футболу. Сочи принял финал Всероссийского турнира Специальной Олимпиады "Играй с нами": Цвета Краснодарского края защищали уже две команды: и юношеская, и женская. Из-за отсутствия опыта возглавить турнирные таблицы пока не удалось, но сама возможность участия в соревнованиях позволила начать им нарабатывать игровую практику.
В 2022 году Сочи примет отборочный турнир для участия во Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Германии, которые пройдут в Берлине в 2023 году. Будут представлены пляжный волейбол, парусный спорт, гребля на байдарках, по которым в Краснодарском крае ранее особенных атлетов не готовили.
”Краснодарский край, безусловно, имеет большой опыт подготовки особенных атлетов, но в эту деятельность были вовлечены лишь воспитанники психоневрологических интернатов, ребята, которым уже исполнилось 18 лет. При этом на Кубани работают образовательные коррекционные учреждения, где учатся особенные ребята помладше, у них есть большой потенциал, чтобы развивать свои спортивные навыки с более младшего возраста и уже целенаправленно готовиться к участию в крупных соревнованиях. Основной задачей для регионального отделения мы видим вовлечение в этот процесс как можно большего количества учреждений, где могут учиться особенные ребята, мы будем стремиться к тому, чтобы выявлять их спортивный потенциал в более раннем возрасте, в регионе необходимо расширять и количество видов спорта, по которым готовят таких атлетов”, — сообщил исполнительный директор Специальной Олимпиады Краснодарского края Евгений Паленков.
Паленков считает важным и внедрение принципа инклюзии, чтобы ребята с особенностями развития могли работать в одной команде с обычными сверстниками — вся необходимая для этого спортивная база благодаря Зимним Олимпийским играм 2014 года есть.
Кроме того, в регионе уже стартовала совместная с минспорта России программа оборудования коррекционных образовательных учреждений. ”Учащиеся шести таких организаций получили для занятий физкультурой футбольные мячи, ракетки, снегоступы, базовый спортивный инвентарь, тренажеры для развития двигательной активности. Эта программа направлена на то, чтобы начать активнее готовить как можно больше юных атлетов к покорению вершин особенного олимпа”, — резюмировал Евгений Паленков.
Елена Задворная