Спорт больших достижений — для всех. Об открытии отделения Специальной олимпиады на Кубани

"Сапожник без сапог"

Краснодарский край уже несколько лет входит в пятерку российских регионов, где больше всего людей выбирают здоровый образ жизни. Около 55% населения региона, а это больше трех миллионов человек, регулярно занимаются спортом. Есть среди них и люди с особенностями здоровья. Однако заниматься серьезным спортом с детства раньше им было сложно — в регионе упор на подготовку ребят к участию в крупных соревнованиях международного уровня делали лишь учреждения социальной защиты населения региона, то есть психоневрологические интернаты для совершеннолетних.

Сейчас в масштабах страны развитием адаптивного спорта занимается Специальная Олимпиада России, ее региональные отделения до недавнего времени работали в 64 субъектах, на Кубани такого отделения не было. Но теперь все изменилось — в Краснодарском крае тоже появилось свое региональное отделение Специальной Олимпиады России.

По данным министерства спорта Краснодарского края. в составе особенной сборной Краснодарского края выступает 21 спортсмен по четырем дисциплинам: плавание, легкая атлетика, тхэквондо, настольный теннис.

До недавнего времени они могли готовиться к участию в крупных соревнованиях и нарабатывать практику только на базе учреждений социальной защиты населения региона, где занимаются реабилитацией, развитием и адаптацией таких людей.

Но в такие центры люди с особенностями развития попадают уже по достижении совершеннолетнего возраста. В детских же коррекционных учреждениях в основном с ребятами занимаются традиционной физической культурой. И это при том, что в профессиональном спорте будущих чемпионов принято взращивать с раннего детства, а перспективой для особенных спортсменов является выступление на Всемирных играх Специальной Олимпиады, то есть международных соревнованиях, которые относятся едва ли не к спорту высших достижений.

В детских учреждениях региона адаптивный спорт развит не так сильно, фактически ребята до недавнего времени почти не принимали участие в соревнованиях выше краевого уровня. Но теперь это станет возможным именно благодаря региональному отделению Специальной Олимпиады России. Тут намерены сделать упор на подготовку особенных атлетов, внедрить принципы юнифайд-спорта (это когда за одну команду выступают атлеты с особенностями развития и спортсмены без нарушений здоровья), а также организует и уже проводит соревнования всероссийского уровня. Также региональное отделение намерено расширить географию взаимодействия с психоневрологическими интернатами по всему региону.

Александра. История побед

Государственное учреждение "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью" за всю историю своего существования было единственным проводником особенных спортсменов в большой спорт. Центр, куда попадают после совершеннолетия, выпустил больше всего на Кубани особенных чемпионов мирового уровня. Для того, чтобы воспитанники могли участвовать в отборах в состав национальных сборных и выступать на соревнованиях различного уровня, руководство центра напрямую взаимодействовало со Специальной Олимпиадой России, фактически выполняя функции местного отделения.

Центр был создан в 1994 году, сейчас здесь живут и занимаются более 400 человек. В центре около 10 спортивных секций: шашки, шахматы, бочче, мини-футбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, бег на снегоступах, в них занимаются около 80 воспитанников центра. Сейчас в центре живут четверо призеров и участников Всемирных игр Специальной Олимпиады.

Одна из них — Александра Кугрышева — в 2019 году со Всемирных игр Специальной Олимпиады, проходивших в ОАЭ, привезла сразу две золотые медали: в толкании ядра и ходьбе на 400 метров.

Сейчас Александре уже 40 . Готовясь к разговору, она надела все свои награды, которые, как признается, с самого момента вручения вселяют в нее уверенность в жизни.

”В реабилитационный центр я приехала, когда мне было 19 лет. Мы тут часто собираемся вместе, смотрим по телевизору спортивные соревнования, мне всегда нравилось наблюдать за спортсменами. В центре и сейчас работает секция легкой атлетики, а когда-то я несколько раз сходила на занятия, там уже были ребята, которые долго занимались этим видом спорта, я посмотрела на них, мне понравилось, а потом тренер сказал мне, что и я могу попробовать”, — вспоминает Александра начало спортивной карьеры.

Некоторое время девушка набирала спортивную форму, потом нагрузки росли, она занималась уже несколько раз в день, все свободное время готовилась, и вот наступил день отъезда на всемирные соревнования.

”Я волновалась, ребята пожелали, чтобы у меня все сложилось. Когда уезжала на соревнования, думала, что буду скучать по всем, но не плакала, ребята мне помогали, поддерживали, спасибо им! Мой тренер Евгений Прокофьевич проводил меня в Москву, там я поступила в распоряжение тренеров сборной России Валерии Витальевны и Дмитрия Александровича, провели подготовительную неделю”, — такой была поездка спортсменки на Игры в Объединенные Арабские Эмираты.