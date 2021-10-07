Аграрный вуз Ставрополья будет готовить кадры для инновационного сельского хозяйства

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ставропольский государственный аграрный университет займется подготовкой специалистов для высокотехнологичного сельского хозяйства на грант программы "Приоритет-2030", сообщили ТАСС в четверг в пресс-центре вуза.

"Для участия федеральном конкурсе вуз разработал программу стратегического развития "Агроиннополис-2030", направленную на повышение престижности аграрных профессий и популяризацию сельского образа жизни за счет подготовки специалистов, способных создавать и развивать высокотехнологичное сельское хозяйство. <…> Освоение средств гранта университетом уже началось", - пояснили в пресс-службе.

Программа стратегического развития вуза построена на реализации двух стратегических проектов. "Смартагробиотех" сосредоточится на внедрении подходов устойчивого сельского хозяйства с сохранением условий окружающей среды и природных ресурсов. Задачей проекта "Агрокадры-2030" станет обеспечение края профессионалами нового поколения для развития инновационного сельского хозяйства.

"Участие Ставропольского государственного аграрного университета в программе "Приоритет-2030" - новая веха в развитии вуза и всего аграрного образования региона, а также страны. Это позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада университета в достижение стратегических целей развития СКФО на период до 2030 года, перевести сельское хозяйство на инновационные рельсы и сделать его привлекательным для молодежи, повысить научно-образовательный потенциал вуза и его конкурентоспособность", - отметили в пресс-службе.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг. Общее финансирование вузов - участников программы "Приоритет-2030" до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.