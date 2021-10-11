В Кисловодске на благоустройство набережной реки Подкумок направят около 70 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Набережную реки Подкумок благоустроят в Кисловодске за 68 млн рублей, на ней сделают велосипедные и пешеходные дорожки, детскую игровую площадку, а также установят видеонаблюдение, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"В городе-курорте Кисловодске Ставропольского края в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" идет благоустройство набережной реки Подкумок. На них из бюджетов трех уровней направлено 68 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом предусмотрено обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, обновить скамьи, урны и освещение, создать детскую игровую площадку, установить малые архитектурные формы, провести озеленение территории. Для безопасности отдыхающих набережную оснастят системами видеонаблюдения. Рядом с набережной расположен современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Благоустройство населенных пунктов оказывает большое влияние на их дальнейшее развитие. Особенно это важно для городов-курортов, которые ежегодно посещают тысячи туристов. Помимо парков и скверов, в них важно создавать и новые спортивные зоны, которые всегда пользуются большим спросом у местных жителей", - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.