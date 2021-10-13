Реконструкция пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане завершится в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции международного таможенного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане на границе с Азербайджаном планируется завершить в 2022 году. Как ожидается, это позволит увеличить его пропускную способность, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

"Целью реконструкции является увеличение пропускной способности. Согласно проекту реконструкции, строительные работы будут проводиться в два этапа. Первый этап реконструкции продлится <...> до 31 декабря 2021 г., второй этап - 8 месяцев с момента начала работ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после реконструкции пропускная способность должна составить 730 легковых, 630 грузовых транспортных средств, 40 автобусов и 4 тыс. физических лиц в сутки.

В настоящее время проводится капитальный ремонт служебно-производственного здания пассажирского направления (на выезде из РФ), в том числе устройство внутренних перегородок и замена всех коммуникаций. Специалисты возводят здания павильона пограничного и таможенного контроля физических лиц, следующих в пешем порядке, а также досмотровой площадки для задержанных товаров и служебно-производственного здания грузового направления на выезде из РФ.