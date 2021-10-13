Реконструкцию МАПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии завершат в 3-м квартале 2022 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Реконструкцию пограничного пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией планируется завершить в 3-м квартале 2022 года, это позволит увеличить его пропускную способность в несколько раз, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

"Согласно проекту реконструкции МАПП "Верхний Ларс, строительные работы будут проводиться в два этапа, общая продолжительность которых составит 18 месяцев: со 2-го квартала 2021 года по 3-й квартал 2022 года. Результатом реализации первого этапа станет увеличение пропускной способности по легковым транспортным средствам с 200 до 1 900 единиц в сутки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, второй этап реконструкции позволит увеличить пропускную способность пункта по грузовому транспорту - со 170 до 600 единиц в сутки, а также по автобусам - с 30 до 60 единиц в сутки. Параллельно с реконструкцией пункта пропуска "Верхний Ларс" будут проводиться работы по ремонту магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье".

Отмечается, что в связи с проведением работ по реконструкции пропускная способность пункта "Верхний Ларс" снижена. "В настоящее время Минтрансом России рассматривается возможность введения ограничений на проезд крупногабаритных транспортных средств через МАПП "Верхний Ларс" на период его реконструкции", - добавили в пресс-службе.

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья, на российском участке трасса проходит по Северной Осетии. С наступлением зимнего периода на дороге возникают очереди, в связи с ухудшением погодных условий граница обычно закрывается несколько раз в неделю. В связи с растущим транспортным потоком власти Северной Осетии несколько лет назад выступили с предложением о реконструкции пункта пропуска.