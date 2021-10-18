Клуб русского языка для иностранных студентов открыли в крупнейшем вузе СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Клуб любителей русского языка для иностранных студентов открыли в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Для более быстрого изучения русского языка иностранцы, помимо занятий, будут посещать культурные мероприятия, сообщили в понедельник в вузе.

"В нашем федеральном университете открылся клуб любителей русского языка <...>. Иностранные студенты будут ходить на занятия и посещать культурные мероприятия для того, чтобы быстрее выучить русский язык, освоиться в новой стране, лучше познакомиться с местными традициями и обычаями. Помимо занятий, направленных на изучение русского языка, иностранцы будут ходить на экскурсии, в кино, музеи, на концерты", - говорится в сообщении на официальной странице вуза в Instagram.

Участниками проекта станут волонтеры университета - студенты направлений "Лингвистика" и "Филология". Они организуют для иностранных студентов совместные просмотры фильмов с последующим обсуждением на русском языке.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В университете учатся студенты практически из всех регионов России, а также около 1,5 тыс. студентов из более чем 50 стран. Вуз ведет подготовку по 160 направлениям, среди которых фармация, наноинженерия, строительство, туризм, экономика, журналистика, информационные технологии.