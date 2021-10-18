Документацию по рекультивации четырех свалок подготовят в Северной Осетии до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Разработку проектно-сметной документации на рекультивацию свалок мусора в четырех городах Северной Осетии планируется завершить до конца года, об этом сообщил в понедельник в ходе аппаратного совещания врио министра природных ресурсов и экологии республики Северная Осетия-Алания Эльбрус Бокоев.

"По четырем свалкам на этой неделе состоятся торги по проектно-сметной документации. Разрабатываем ПСД, к концу года рассчитываем закончить", - сказал Бокоев.

Речь идет о рекультивации несанкционированных свалок в городах, Алагир, Ардон, Беслан и Дигора. Как ранее сообщали в пресс-службе Минприроды Северной Осетии, их планируется рекультивировать до 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Общая площадь свалок составляет более 60 га.

Как следует из документации электронных аукционов, размещенных на портале госзакупок, на разработку ПСД по рекультивации свалки в Дигоре планируется направить более 17,9 млн рублей, в Ардоне - более 13,8 млн рублей, в Алагире - более 11,5 млн рублей, в Беслане - около 9,3 млн рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.