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В Дагестане возобновили прерванное из-за размытых дорог автосообщение с двумя селами

Движение организовано по временной схеме

МАХАЧКАЛА, 18 октября./ТАСС/. Транспортное сообщение восстановлено с двумя населенными пунктами в горах Дагестана. Движение организовано по временной схеме, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"К селам Дагбаш Шамильского района и Камилух Тляратинского района, которые оставались отрезанными от внешнего мира из-за размытых дорог, движение организовано по временной схеме", - сказали в пресс-службе Минтранса Дагестана.

В конце сентября два села остались без автосообщения из-за размытых дорог.

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