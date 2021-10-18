В Дагестане возобновили прерванное из-за размытых дорог автосообщение с двумя селами

МАХАЧКАЛА, 18 октября./ТАСС/. Транспортное сообщение восстановлено с двумя населенными пунктами в горах Дагестана. Движение организовано по временной схеме, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"К селам Дагбаш Шамильского района и Камилух Тляратинского района, которые оставались отрезанными от внешнего мира из-за размытых дорог, движение организовано по временной схеме", - сказали в пресс-службе Минтранса Дагестана.

В конце сентября два села остались без автосообщения из-за размытых дорог.