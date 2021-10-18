На трассе "Сортавала" на неделю введут реверсивное движение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральной трассе А-121 "Сортавала", соединяющей Санкт-Петербург с Карелией и трассой Р-21 "Кола", ведущей в Норвегию, на неделю переведут в реверсивный режим. Ограничения связаны с устранением повреждений дороги на участках в двух районах Ленинградской области, сообщили в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 21 по 27 октября 2021 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении", - рассказали в пресс-службе.

Дорожные работы будут проводиться на участке с 44 по 53 км трассы во Всеволожском и Приозерском районах Ленинградской области. На время проведения работ на данном отрезке федеральной дороги будут установлены временные дорожные знаки.

Упрдор "Северо-Запад" ранее сообщал, что на 10 км трассы А-121 "Сортавала" перекроют две полосы движения из четырех на период с 28 октября по 30 ноября. Ограничения движения также связаны с ремонтными работами.