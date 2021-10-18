В Волгоградской области погибло почти 3,5 тыс. га леса

ВОЛГОГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Почти 3,5 тыс. га лесной местности уничтожено в Волгоградской области в результате природных пожаров и засухи в 2021 году, сообщил в понедельник ТАСС директор регионального Центра защиты леса Валерий Юрченко.

"На конец сентября 2021 года в Волгоградской области наибольшие площади погибших насаждений отмечены в Арчединском (2,7 тыс. га), Серафимовичском (2 тыс. га) и Михайловском (1,3 тыс. га) лесничествах. Основными причинами гибели лесов в лесничествах являются лесные пожары на площади 11,2 тыс. га. От воздействия неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, главным образом, засухи, площадь погибших лесных насаждений составляет 3,4 тыс. га", - сказал он.

По данным администрации Волгоградской области, регион относится к малолесным субъектам России. В силу климатических особенностей объем таких массивов с учетом государственных лесозащитных полос составляет 4,2% на фоне среднероссийских 46,6%. Ситуацию осложняет длительный период высокой и чрезвычайной пожарной опасности - до 100 дней в году.