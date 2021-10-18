Корпус тубдиспансера в Курске перепрофилируют под ковидный госпиталь

КУРСК, 18 октября. /ТАСС/. Ковидный госпиталь развернут на базе одного из корпусов областного противотуберкулезного диспансера в Курске, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона. К 18 октября в регионе свободны две реанимационные койки для пациентов с ковидом.

"В одном из корпусов областного противотуберкулезного диспансера будет развернут ковидный госпиталь. Специалисты определяют зону для размещения двух газификаторов, каждый из которых будет объемом в три тонны", - говорится в сообщении.

Перепрофилирование одного из корпусов диспансера позволит создать как минимум еще 100 мест для пациентов с коронавирусом, завершить работы планируется за шесть недель. К 18 октября в Курской области развернуто более 2,1 тыс. коек, две реанимационные койки свободны.

По данным регионального оперштаба на 18 октября, с начала пандемии в Курской области выявили 62 073 случая заражения коронавирусом, из которых 281 - за последние сутки. Первым компонентом вакцины привито 428 443 человека, вторым - 404 479 человек.

В регионе привито более 47% от общего числа взрослых жителей. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей, действуют ограничения по числу зрителей театров, кинотеатров, концертных залов.